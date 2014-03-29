Александр Лукашенко встретился с руководством Украины. Турчинов поблагодарил Президента Беларуси

Начнем с главной новости субботы! Итак, новость и неожиданный поворот событий в политической жизни не только Беларуси!

Президент Лукашенко встретился 29 марта с исполняющим обязанности президента Украины, председателем Верховной Рады Александром Турчиновым! Это первая новость в мировых информационных лентах, поскольку ситуацией в Украине озадачены ведущие державы мира!

И мы видим, что ООН принимает резолюции, военно-политический блок НАТО, как растревоженный муравейник, зашевелился, обкладывая регион военными силами! Россия и Украина – в политическом противостоянии! Но кто-то должен вести диалог! И этот шаг сделан! Президент Лукашенко на территории Беларуси встретился с нынешним руководством Украины.

Встреча проходила на Полесье, в Гомельской области. Президент Беларуси отметил, что несколько лет назад имел возможность встречи с Александром Турчиновым, когда тот находился в Гомеле в составе правительственной делегации Украины.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Позвольте, Александр Валентинович, приветствовать на этой доброй земле. Нам давно, видимо, надо было встретиться для того, чтобы обменяться мнениями по ситуации, которая складывается не только в Украине, но и вокруг нас, определиться о дальнейших наших шагах, о взаимоотношениях двух государств и двух очень близких народов.

Я думаю, что в результате сегодняшних наших разговоров, переговоров, мы найдем некую общую точку зрения. Я думаю, их много, они уже обозначились за это время. И попробуем сблизить наши позиции по вопросам, которые, может быть, сегодня в силу недостатка информации не находят должного понимания. У нас есть много других проблем. Мне очень приятно, я поднял архивные документы нашей встречи в Гомеле, тогда вы занимались экономикой вместе с нами первым вице-премьером. С тех пор вы погружены в отношения между Беларусью и Украиной, поскольку вы были сопредседателем Семашко нашей общей комиссии. Я думаю, лучше, чем кто бы то ни было знаете ситуацию в Беларуси и наши двусторонние отношения. Поэтому, если будет необходимость, мы можем вернуться к тем вопросам, которые мы когда-то решали. Для того, чтобы посмотреть, на сколько они решены.

Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины:

Возможность обсудить с вами актуальные вопросы нашего сотрудничества действительно важны. Украина и Беларусь – это не просто соседи. Это братские народы, которые сотни лет жили, трудились и воевали плечом к плечу. Для нас очень важно, чтобы укреплялись отношения между нашими народами, чтобы между нашими странами не было непроходимых границ, чтобы и белорусы, и украинцы чувствовали себя в безопасности, чтобы они могли надеяться на помощь и поддержку друг друга. Это очень важно, чтобы люди не смотрели на границу с опаской.

Я ставил перед собой главной целью этого визита почувствовать поддержку, добрососедское отношение, дружбу белорусского народа. А у нас есть история отношений. Я знаю, что всегда мы приходили к решению и находили выход из любых сложных ситуаций. А здесь надо обсудать не только политические вопросы, надо обсудить вопросы экономики.

Разговор между руководителя двух государств продолжался более 3 часов. Был обсужден широчайший круг вопросов, касающийся как политики, так и экономических взаимоотношений Беларуси и Украины.

Мы всегда по-братски, по-человечески относились к украинцам. Это наши люди.

Александр Лукашенко:

Я хочу еще раз поблагодарить всю вашу делегацию - небольшую, но очень мощную. Вас, ваших коллег за то, что вы приехали к нам сегодня. Это были очень полезные переговоры. Мы обменялись мнениями по всем вопросам. И я очень рад итогам нашей встречи. Мы нашли понимание по всем проблемам и волнующим нас вопросам. Как оказывается, у нас, в принципе, если и были какие-то недопонимания, то в силу, как сказал президент, только в силу неправильной информированности по тем или иным проблемам, которые происходят в нашей стране или же в Украине. Мы экономическим вопросам уделили основное внимание, их обсуждали.

Я также благодарен за то, что президент очень откровенно и честно меня проинформировал по всем вопросам, по всем тенденциям, политическим вопросам, которые остры сейчас в Украине, как все происходило, как было. Для меня во многом, скажу откровенно, было, извините за тавтологию, откровением. Я очень много из первых уст услышал того, о чем я, к сожалению, не знал и знать не мог.

В итоге я хочу сказать только одно. Вы не должны видеть в нас не то, что противников, не то, что соперников. Вы даже думать так не можете! Мы всегда по-братски, по-человечески относились к украинцам. Это наши люди! Я всегда говорю: это наша Украина, это те же люди, особенно вот здесь! Вот эта земля, на Полесье (а Полесье оно и белорусское, и украинское), здесь не разберешь, кто живет. Даже говор здесь у белорусов больше на украинский похож.

Знаете, это самый-самый толерантный центр, наверное, в Беларуси, где мы находимся. И вы должны знать, что мы к вам относимся и относились, даже в дни, месяцы, годы непонимания, относились как к близким, как к своим людям. И это хорошо, что мы у границы не смотрим друг на друга искоса. Мы действительно выстраивали очень долгие годы вот этот пояс добрососедства. И мы не готовы сегодня его разрушить. И в этом нет никакой необходимости. Поэтому вы должны знать, что наша граница (здесь руководители пограничных ведомств) – это граница не разделения, это граница дружбы!

Александр Турчинов:

Для нас очень важно ощутить плечо дружеского белорусского народа. Я очень благодарен Александру Григорьевичу за и теплоту, и откровенность нашего разговора. И для нас очень важна позиция Президента Беларуси, самой Республики Беларусь, что с территории Беларуси никогда не будет агрессии против Украины, в том числе третьей страны. Я знаю, что слово Александра Григорьевича – когда сказал, как отрезал. Оно верно. И это для нас очень важно.

Я хочу сказать Александру Григорьевичу, что рука украинского народа всегда протянута и пожмет руку народа Беларуси.

Между прочим, 31 марта Александру Турчинову исполняется 50 лет! И возможно, президент Лукашенко поздравил его с наступающим юбилеем. Правда, о подарках официально не сообщается. Но уже сам факт этой встречи – не подарок (а, может, и подарок!), но, наверное, очень важный момент для представителя новой украинской власти. Ведь отношения с соседями, и с Россией тоже, надо как-то выстраивать. А встреча с Александром Лукашенко это, безусловно, – и шаг к переговорам с Москвой, ведь Беларусь и Россия – в Союзном государстве.