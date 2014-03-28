Почтамобили - передвижные почтовые отделения - появились в Могилевской области

Новости Беларуси. Почта на колесах. В небольших деревушках Могилевской области вместо нерентабельных стационарных почтовых отделений теперь работают передвижные пункты. В Круглянском районе, к примеру, такой почтамобиль работает уже не первый месяц. К нововведению местные жители привыкли и успели оценить все прелести такой услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как только загудел генератор, в Ольшаниках знают - приехала почта. Деревушка находится всего-то в 5 километрах от райцентра Круглое. Почтового отделения здесь отродясь не было. Местная жительница Надежда Филиппова вспоминает: раньше, даже чтобы за свет заплатить, приходилось ехать в Круглое. В основном, пешком или на велосипеде, а если повезет, то на автобусе. С появлением мобильной почты в Ольшаниках и жить стало веселее, говорят сельчане.

Надежда Филиппова:

И свет оплатить, и все коммунальные услуги, на телефон деньги положить. Конечно, нас устраивает. Желательно, чтобы они всегда приезжали к нам.

Приезд мобильной почты в соседние Загораны аккурат совпадает с пересменкой на ферме, чему несказанно рады её работницы: женщины спешат за свежими продуктами. Почтамобиль совмещает в себе и функции продуктовой автолавки. В этой деревушке, в отличие от соседней, стационарное почтовое отделение работало не один десяток лет. Но из-за нерентабельности почту закрыли. Тем самым заставили не на шутку поволноваться местных жителей.

Галина Федорович:

Не было где за свет заплатить, ничего. А теперь можно и кредит оплатить, и лотерейку можно купить - может машину выиграю .

Людмила Янчевская:

Мы очень довольны и рады. У нас появилась надежда, что все будет хорошо в нашей деревне. Что она не умрет, а будет возрождаться.

Виктория Завадская, начальник передвижного отделения почтовой связи:

Вы знаете, люди сначала люди нас воспринимали насторожено, думали, закроют нас или не закроют, будем мы ездить или не будем. Сейчас мы ездим по отлаженному маршруту. Приезжаем во время везде. Люди нас уже ждут.

Круглянский почтамобиль обслуживает уже пять деревень в районе. В ближайшее время список должен пополниться еще двумя. По словам работников почты, каждый такой мобильный пункт может обслуживать территорию, на которой живут не менее тысячи человек. Ведь оснащены они всеми современными электронными системами.

Елена Вилигуро, начальник Круглянского районного узла почтовой связи:

У нас оснащены считывателями пластиковых карточек, поэтому не только за наличку, можно рассчитаться банковской пластиковой карточкой. Все виды платежей, которые принимало и принимает стационарное отделение связи, мы оказываем на передвижном отделении связи. Все, что нужно сельскому жителю.

Сейчас на Могилевщине работает уже 22 такие почты на колесах. Мобильные отделения, пришедшие на смену стационарным, позволяют жителям даже самым малонаселенных деревушек не чувствовать себя современными Мазаями, отрезанными от мира.