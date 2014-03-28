Экспозицию о судьбах женщин на войне готовят в Витебске

Новости Беларуси. «Женщина и война». Экспозицию, посвящённую 70-летию освобождения Беларуси готовят в Витебске. В центре внимания — судьбы женщин, прошедших все тяготы военного лихолетья. На выставке представлены их личные вещи и письма, фотографии, награды, служебные удостоверения. За каждым экспонатом реальные истории и трагедия войны.

В истории освобождения нашей страны от фашизма хрупкие женщины оставили весьма заметный след. Так, только среди разведчиков и связных их было более половины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея М. Шмырева:

Здесь мы хотим показать именно место женщины на войне, роль ее в каких-то моментах, даже решающих в военной истории. Ту великую роль, которую сыграли женщины в войне. Хотя это и не женское дело - война.