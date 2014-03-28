Практически новый бассейн закрыли в Лунинце из-за строительного брака

Новости Беларуси. Бассейн дал трещину. Новый спортивный объект в Лунинце, построенный по программе развития Припятского Полесья, проработал чуть больше года. Сегодня он закрыт на ремонт. А ведь в своё время проект обошёлся государству в 43 миллиарда рублей. Однако и без строительных затрат сегодня ясно, что потери могут оказаться гораздо большими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня на дверях водно-оздоровительного комплекса «Дельфин», что в Лунинце, висит объявление о том, что бассейн временно не работает. Казалось бы обычное объявление вызвало у местных посетителей недоумение, ведь торжественную ленточку, которая извещала об открытии этого комплекса, перерезали всего 1,5 года назад.

25 -метровый бассейн, детская чаша, бильярд, тренажерный зал - современный спортивный объект в Лунинце был построен по программе развития Припятского Полесья. На его возведение потрачено более 40 миллиардов рублей. В октябре 2012 водный центр гостеприимно распахнул свои двери, однако научиться плавать как дельфины местные жители в «Дельфине» так и не успели.

Александр Добролинский, главный специалиста Комитета государственного контроля Брестской области:

В ходе осмотра было установлено, что две из шести дорожек не эксплуатируются, так как на момент осмотра плитка отвалилась, но одной отслоилась. И дальше эксплуатировать бассейн было небезопасно.

Посетители рассказали, что плитка на стенках бассейна просто не держалась. Рабочие демонтировали ее, что называется, «голыми руками». Ненадежным оказался и пол чаши: экспертизы показали, что как минимум в двух местах покрытие нуждается в замене.

Но плитка — не единственная головная боль руководства комплекса. Уже установлено, что из-за плохой вентиляции здесь ошиблись проектировщики. Зимой в помещении бассейна с потолка капал конденсат, а в подсобных помещениях и вовсе начинался «ледниковый период». Куски льда со стен сбивали ломом. Следы нелегкой зимы и сегодня видны невооруженным глазом. «Мелкие» дефекты в виде «плачущих» витражей здесь уже это даже не считают проблемой.

Пока в бассейне полным ходом идет очередной ремонт, руководство подсчитывает убытки.

Александр Благодеров, директор детско-юношеской спортивной школы по плаванию «Дельфин» Лунинца:

Большинство населения, которое приходило, пользовалось именно этой чашей бассейна. Около месяца она уже находится без воды. Люди, к сожалению, не могут нас посетить. Следовательно, мы терпим некие убытки, рентабельность и окупаемость этого бассейна падает. В среднем у нас около 55-60 миллионов было по всему объекту. В частности, спортивная чаша набирала около 70% всей этой суммы.

Кстати, первый ремонт в «Дельфине» сделали менее чем через год поле открытия. В малой чаше бассейна тоже начала отваливаться плитка. При этом строители уверяют: их вины в бесконечной череде ремонтов нет. Источником всех бед, по их словам, стала некачественная гидроизоляция.

Дмитрий Петухов, главный инженер Стройтреста №2 (Пинск):

Слои гидроизоляции отправлялись на экспертизу. Поставщик - немецкая фирма, они признали, что дефекты были в партии гидроизоляции, поэтому произошло разрушение и отслоение плитки. По заверению директора субподрядной организации, работы все будут завершены 12 апреля.

Ремонт и восстановление плиточного покрытия организация-подрядчик, как и год назад, ведет за свой счет. Но упущенную прибыль от простоя бассейна и потерю постоянных клиентов в расчет никто не берет. Как и то обстоятельство, что частично оставшаяся на старой гидроизоляции плитка пола может повести себя непредсказуемо.

Еще один вопрос, на который однозначно ответят только зимние холода, - качество ремонта вентиляции. А это значит, что момент, когда лунинецкий «Дельфин», наконец, «поплывет» в полную силу, снова откладывается.