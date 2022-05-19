Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мясниковичем

Запад, сам того не понимая, подтолкнул Россию и Беларусь к интенсивнейшему развитию. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 мая на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после общения с нижегородскими гостями Президент Беларуси встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.