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Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мясниковичем

19 мая 2022 10:50
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Запад, сам того не понимая, подтолкнул Россию и Беларусь к интенсивнейшему развитию. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 мая на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после общения с нижегородскими гостями Президент Беларуси встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Александр Лукашенко: Запад, сам того не понимая, подтолкнул Россию и Беларусь к интенсивнейшему развитию. Читайте здесь.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Михаил Мясникович # Глеб Никитин # Фотофакт

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