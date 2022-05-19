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Второй день судебного процесса по делу Автуховича. Что известно из зала заседаний?

19 мая 2022 10:44
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Новости Беларуси. В Гродно продолжается судебный процесс по делу группы Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, ее участники совершили ряд тяжких преступлений и готовили серию терактов в Беларуси. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса. Среди них – акт терроризма, измена государству, покушение на захват власти. По делу в качестве обвиняемых проходят еще 11 человек.

Наш корреспондент Константин Герцев второй день следит за процессом. Он на прямой связи со студией.

Второй день судебного процесса по делу Автуховича. Что известно из зала заседаний?-1

Константин Герцев, корреспондент:
Второй день судебных заседаний по делу нашумевшей банды Автуховича проходит в гродненской тюрьме № 1. Напомню, вчера главаря группировки Николая Автуховича и его подельника Владимира Гундаря удалили из зала суда за нарушения правил поведения, также сторона защиты не поддержала ходатайство представителей СМИ о разрешении фото- и видеосъемки процесса.

Второй день судебного процесса по делу Автуховича. Что известно из зала заседаний?-4

Сегодня эта история получила неожиданное продолжение: гособвинители подали прошение о возвращении Автуховича и Гундаря в зал суда. По мнению прокуратуры, без их участия судебное следствие будет неполным. Все остальные участники процесса поддержали это предложение, и обвиняемых вернули в зал заседаний. Также в данный момент журналистами готовится ходатайство о повторном рассмотрении вопроса присутствия СМИ на процессе, поскольку вчера при подобном обращении только защитник Автуховича ответил отрицательно, другие участники поддержали инициативу.

Второй день судебного процесса по делу Автуховича. Что известно из зала заседаний?-7

Сейчас в судебном процессе перерыв на обед. До его начала лидеру группировки Николаю Автуховичу начали зачитывать обвинения. Напомню, ему инкриминируют нарушения 12 статей Уголовного кодекса, 6 из которых особо тяжкие, такие как создание преступной группировки, подготовка актов терроризма, разжигание межнациональной розни, незаконный оборот оружия. Мы продолжаем следить за процессом.

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# Судебная система Беларуси # общество # Константин Герцев # Николай Автухович # Владимир Гундарь # Фотофакт

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