Второй день судебного процесса по делу Автуховича. Что известно из зала заседаний?
Новости Беларуси. В Гродно продолжается судебный процесс по делу группы Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, ее участники совершили ряд тяжких преступлений и готовили серию терактов в Беларуси. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса. Среди них – акт терроризма, измена государству, покушение на захват власти. По делу в качестве обвиняемых проходят еще 11 человек.
Наш корреспондент Константин Герцев второй день следит за процессом. Он на прямой связи со студией.
Константин Герцев, корреспондент:
Второй день судебных заседаний по делу нашумевшей банды Автуховича проходит в гродненской тюрьме № 1. Напомню, вчера главаря группировки Николая Автуховича и его подельника Владимира Гундаря удалили из зала суда за нарушения правил поведения, также сторона защиты не поддержала ходатайство представителей СМИ о разрешении фото- и видеосъемки процесса.
Сегодня эта история получила неожиданное продолжение: гособвинители подали прошение о возвращении Автуховича и Гундаря в зал суда. По мнению прокуратуры, без их участия судебное следствие будет неполным. Все остальные участники процесса поддержали это предложение, и обвиняемых вернули в зал заседаний. Также в данный момент журналистами готовится ходатайство о повторном рассмотрении вопроса присутствия СМИ на процессе, поскольку вчера при подобном обращении только защитник Автуховича ответил отрицательно, другие участники поддержали инициативу.
Сейчас в судебном процессе перерыв на обед. До его начала лидеру группировки Николаю Автуховичу начали зачитывать обвинения. Напомню, ему инкриминируют нарушения 12 статей Уголовного кодекса, 6 из которых особо тяжкие, такие как создание преступной группировки, подготовка актов терроризма, разжигание межнациональной розни, незаконный оборот оружия. Мы продолжаем следить за процессом.
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