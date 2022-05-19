Второй день судебного процесса по делу Автуховича. Что известно из зала заседаний?

Новости Беларуси. В Гродно продолжается судебный процесс по делу группы Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, ее участники совершили ряд тяжких преступлений и готовили серию терактов в Беларуси. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса. Среди них – акт терроризма, измена государству, покушение на захват власти. По делу в качестве обвиняемых проходят еще 11 человек. Наш корреспондент Константин Герцев второй день следит за процессом. Он на прямой связи со студией.

Константин Герцев, корреспондент:

Второй день судебных заседаний по делу нашумевшей банды Автуховича проходит в гродненской тюрьме № 1. Напомню, вчера главаря группировки Николая Автуховича и его подельника Владимира Гундаря удалили из зала суда за нарушения правил поведения, также сторона защиты не поддержала ходатайство представителей СМИ о разрешении фото- и видеосъемки процесса.