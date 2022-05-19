Впервые прошёл конкурс «Мисс СССР» и основали пионерские отряды. Чем известна дата 19 мая?

День пионерии и День пионерской дружбы

19 мая отмечается День пионерии – один из главных праздников советских школьников. В этот день ровно 100 лет назад вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Первые отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности. В начале 1930-х годов объединения пионеров стали создаваться в школах. Практически все советские школьники были пионерами. Лучшие традиции детского движения сохраняет Белорусская республиканская пионерская организация. Наша страна одна из немногих на постсоветском пространстве, где пионерское движение живет и развивается в новом, современном формате, базируясь на принципах гражданственности, добра, справедливости и дружбы. Главная цель организации – воспитание гражданина-патриота. И сегодня, 19 мая, в Беларуси празднуют День пионерской дружбы. 19 мая 1974 года миру представили Кубик Рубика

Кубик Рубика был представлен миру 19 мая 1974 года и с тех пор превратился в самую популярную и продаваемую игрушку-головоломку в мире. Он был создан венгерским архитектором Эрно Рубиком как наглядное пособие для студентов, объясняющее математическую теорию групп. Через год он получил патент на свой «магический куб», а через два года первая партия игрушек поступила в продажу. Сегодня кубик так же популярен среди людей разного возраста, как и 40 лет назад. Увлекательная головоломка захватывает воображение, развивает мышление, логику и мелкую моторику. По всему миру проводятся соревнования по скоростной сборке Кубика Рубика – спид-кубингу. Рекорд скорости на данный момент составляет менее 5 секунд. Земля прошла через хвост яркой кометы Галлея

Планета Земля прошла через хвост яркой кометы Галлея 19 мая 1910 года. Это событие не на шутку взбудоражило все человечество. Люди опасались, что в этот день они погибнут от отравления ядовитыми веществами, которые были обнаружены в составе кометного газа. Конец света так и не состоялся, и ничего необычного в атмосфере Земли не зарегистрировали даже самые чувствительные приборы, но впечатления от такого редкого астрономического события остались на века. Ведь не каждый год нам на нашем космическом корабле под названием Земля удается пролететь сквозь хвост кометы. Комета Галлея хорошо видна невооруженным взглядом, а потому ее появление с древнейших времен было отмечено по крайней мере 30 раз. Согласно прогнозам, следующий раз ее стоит ожидать в середине 2061 года. День русской печи

Русскую печь можно назвать сердцем дома. Она занимала центральное место в избе. В ней пекли пироги и готовили кашу, на ней грелись в стужу и мороз, а также она служила спальным местом. Где-то там жил и домовой – невидимый покровитель избы. 19 мая отмечается День русской печи. Он призван не дать забыть нам о своих корнях, помнить традиции и культурные особенности народа. Первый конкурс «Мисс СССР» прошел 19 мая 1989 года