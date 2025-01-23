Прямой эфир

6 февраля Верховный Суд Беларуси начнёт рассматривать дело в отношении Семёна Серафимовича, обвиняемого в геноциде

23 января 2025 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередное уголовное дело о геноциде белорусского народа 6 февраля начнет рассматривать Верховный Суд Беларуси. Спецпроизводство открыто в отношении Семена Серафимовича. В деле – 30 томов, а проходят по нему 54 свидетеля, рассказали в программе Новости «24 часа».

6 февраля Верховный Суд Беларуси начнёт рассматривать дело в отношении Семёна Серафимовича, обвиняемого в геноциде-2

В годы Великой Отечественной войны Серафимович был руководителем одного из подразделений вспомогательной полиции. В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства его виновности в массовых убийствах белорусов. На руках карателя кровь более четырех тысяч человек, в том числе свыше 600 детей. При этом действовал Серафимович с особой жестокостью: люди уничтожались путем расстрелов, сожжения заживо, повешения и истязаний.

# Верховный суд Республики Беларусь # Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель правления Белкоопсоюза проголосовала за будущее страны
23 января 2025 10:36

Председатель правления Белкоопсоюза проголосовала за будущее страны

Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колёса, ключевые отрасли экономики дают прирост
23 января 2025 10:34

Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колёса, ключевые отрасли экономики дают прирост

Творческий подход и сохранение традиций – мастер Квасыничского центра ремесел обучает детей ткачеству
23 января 2025 10:29

Творческий подход и сохранение традиций – мастер Квасыничского центра ремесел обучает детей ткачеству