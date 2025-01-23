6 февраля Верховный Суд Беларуси начнёт рассматривать дело в отношении Семёна Серафимовича, обвиняемого в геноциде

Очередное уголовное дело о геноциде белорусского народа 6 февраля начнет рассматривать Верховный Суд Беларуси. Спецпроизводство открыто в отношении Семена Серафимовича. В деле – 30 томов, а проходят по нему 54 свидетеля, рассказали в программе Новости «24 часа».

В годы Великой Отечественной войны Серафимович был руководителем одного из подразделений вспомогательной полиции. В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства его виновности в массовых убийствах белорусов. На руках карателя кровь более четырех тысяч человек, в том числе свыше 600 детей. При этом действовал Серафимович с особой жестокостью: люди уничтожались путем расстрелов, сожжения заживо, повешения и истязаний.