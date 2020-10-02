Посол Венгрии побывал на «Белагро» и рассказал, как венгерские аграрии будут дальше сотрудничать с белорусами

Новости Беларуси. Сегодня, 2 октября, на международной выставке «Белагро» впервые за 30-летнюю историю форума прошел конкурс на лучшую племенную лошадь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зевс, Мегаскоп, Маланка, Закон – это далеко не все имена тех, кто свою грациозность демонстрировал в дефиле на манеже. Кстати, в 2020 году у белорусского коневодства юбилей – 20 лет белорусской упряжной породе лошадей.

Бизнес-встречи, конференции и реальные портфели заказов. Масштабный аграрный форум – площадка для сотрудничества. В 2020-м «Белагро» принимает участие около 400 компаний из 13 стран.

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:

Шикарная выставка, очень хорошая выставка, много народу, много клиентов, в том числе 22 венгерских компании. Венгерские аграрии с удовольствием прилетели сюда. Бизнесмены уже давно работают с белорусскими партнерами, а которые не работают – сейчас ищут. Между нашими странами есть очень хорошие возможности, надо ими пользоваться.