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Посол Венгрии побывал на «Белагро» и рассказал, как венгерские аграрии будут дальше сотрудничать с белорусами

02 октября 2020 19:35
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Новости Беларуси. Сегодня, 2 октября, на международной выставке «Белагро» впервые за 30-летнюю историю форума прошел конкурс на лучшую племенную лошадь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Венгрии побывал на «Белагро» и рассказал, как венгерские аграрии будут дальше сотрудничать с белорусами-1

Зевс, Мегаскоп, Маланка, Закон – это далеко не все имена тех, кто свою грациозность демонстрировал в дефиле на манеже. Кстати, в 2020 году у белорусского коневодства юбилей – 20 лет белорусской упряжной породе лошадей.

Посол Венгрии побывал на «Белагро» и рассказал, как венгерские аграрии будут дальше сотрудничать с белорусами-4

Бизнес-встречи, конференции и реальные портфели заказов.

Масштабный аграрный форум – площадка для сотрудничества. В 2020-м «Белагро» принимает участие около 400 компаний из 13 стран.

Посол Венгрии побывал на «Белагро» и рассказал, как венгерские аграрии будут дальше сотрудничать с белорусами-7

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:
Шикарная выставка, очень хорошая выставка, много народу, много клиентов, в том числе 22 венгерских компании. Венгерские аграрии с удовольствием прилетели сюда. Бизнесмены уже давно работают с белорусскими партнерами, а которые не работают – сейчас ищут. Между нашими странами есть очень хорошие возможности, надо ими пользоваться.

Посол Венгрии побывал на «Белагро» и рассказал, как венгерские аграрии будут дальше сотрудничать с белорусами-10

Агровыставка сможет стать пунктом в программе выходного дня. Сельхозанимация и экспозиции приковывают внимание не только специалистов, но и обывателей.

Завершится форум в воскресенье, 4 октября.

# Выставки в Минске # общество # Жолт Чутора # Фотофакт

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