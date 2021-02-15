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Александр Лукашенко – ветеранам Афганистана: ваша твёрдая патриотическая позиция помогает сохранить мир в стране

15 февраля 2021 08:20
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Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 32 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение к воинам и ветеранам по этому случаю направил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко – ветеранам Афганистана: ваша твёрдая патриотическая позиция помогает сохранить мир в стране-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
15 февраля для вас – воинов-интернационалистов, прошедших через горнило афганской войны, – это день памяти, мужества и нерушимого боевого братства. Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими. Вы с честью выполнили свой солдатский долг, как наши отцы и деды – герои Великой Отечественной войны. Сегодня вы сами – ветераны, надежная опора государства и пример для молодежи в служении Родине. Ваша твердая патриотическая позиция помогает сохранить мир и стабильность в стране, цену которым вы знаете, как никто другой.

Там служили около 30 тысяч уроженцев Беларуси. 32 года прошло со Дня вывода советских войск из Афганистана

Александр Лукашенко – ветеранам Афганистана: ваша твёрдая патриотическая позиция помогает сохранить мир в стране-4

По традиции именно 15 февраля по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших. Центральные мероприятия состоятся в Минске на острове Мужества и Скорби, где увековечены имена 723 наших соотечественников, которые погибли в ходе боевых действий.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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