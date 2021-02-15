Александр Лукашенко – ветеранам Афганистана: ваша твёрдая патриотическая позиция помогает сохранить мир в стране

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

15 февраля для вас – воинов-интернационалистов, прошедших через горнило афганской войны, – это день памяти, мужества и нерушимого боевого братства. Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими. Вы с честью выполнили свой солдатский долг, как наши отцы и деды – герои Великой Отечественной войны. Сегодня вы сами – ветераны, надежная опора государства и пример для молодежи в служении Родине. Ваша твердая патриотическая позиция помогает сохранить мир и стабильность в стране, цену которым вы знаете, как никто другой.

Там служили около 30 тысяч уроженцев Беларуси. 32 года прошло со Дня вывода советских войск из Афганистана