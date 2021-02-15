Александр Лукашенко – ветеранам Афганистана: ваша твёрдая патриотическая позиция помогает сохранить мир в стране
Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 32 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращение к воинам и ветеранам по этому случаю направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
15 февраля для вас – воинов-интернационалистов, прошедших через горнило афганской войны, – это день памяти, мужества и нерушимого боевого братства. Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими. Вы с честью выполнили свой солдатский долг, как наши отцы и деды – герои Великой Отечественной войны. Сегодня вы сами – ветераны, надежная опора государства и пример для молодежи в служении Родине. Ваша твердая патриотическая позиция помогает сохранить мир и стабильность в стране, цену которым вы знаете, как никто другой.
Там служили около 30 тысяч уроженцев Беларуси. 32 года прошло со Дня вывода советских войск из Афганистана
По традиции именно 15 февраля по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших. Центральные мероприятия состоятся в Минске на острове Мужества и Скорби, где увековечены имена 723 наших соотечественников, которые погибли в ходе боевых действий.