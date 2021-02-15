Там служили около 30 тысяч уроженцев Беларуси. 32 года прошло со Дня вывода советских войск из Афганистана

Новости Беларуси. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 32 года назад закончился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции именно 15 февраля по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших. Центральное мероприятие состоится в Минске на острове Мужества и Скорби, где увековечены имена 723 наших соотечественников, которые погибли на той войне.