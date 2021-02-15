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Там служили около 30 тысяч уроженцев Беларуси. 32 года прошло со Дня вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 2021 06:28
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Новости Беларуси. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 32 года назад закончился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Там служили около 30 тысяч уроженцев Беларуси. 32 года прошло со Дня вывода советских войск из Афганистана-1

По традиции именно 15 февраля по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших. Центральное мероприятие состоится в Минске на острове Мужества и Скорби, где увековечены имена 723 наших соотечественников, которые погибли на той войне.  

Там служили около 30 тысяч уроженцев Беларуси. 32 года прошло со Дня вывода советских войск из Афганистана-4

Вооруженный конфликт в Афганистане продолжался почти 10 лет. За это время там служили около 30 тысяч уроженцев Беларуси.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Фотофакт

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