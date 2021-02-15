Помогает чувствовать атмосферу сплочённости. Что говорят участники встречи с митрополитом Вениамином в Минске?

Новости Беларуси. О духовном, светском и государственном. Дню православной молодежи в Храме Всех Святых посвятили необычную встречу. Несколько часов с юными прихожанами общался митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был участником VI Всебелорусского народного собрания и выступил перед делегатами. Основной посыл, озвученный тогда и теперь: церковь поддерживает укрепление традиционного института семьи, усиление социальной поддержки людей и, конечно же, совершенствование духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. На встрече с молодежью говорили о том, что волнует, как лучше реализовать идеи и сделать мир чуточку добрее.

Александра Синкевич, участница молодежного движения «AGIOS»:

Я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Это объединяет православную молодежь со всего города.

Никита Давидович, участник молодежного движения «AGIOS»:

Поднимаются вопросы именно духовного развития молодежи и, в принципе, общества в целом. Ну, для меня достаточно интересно даже просто послушать что-то вот новое.

Артем Янченко, участник молодежного движения «AGIOS»:

И все это помогает чувствовать вот эту вот атмосферу бытности и сплоченности, которая вот именно поддерживает вот эту вот жизненную энергию, которая... Вот как бы хочется вставать и жить.