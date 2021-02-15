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Помогает чувствовать атмосферу сплочённости. Что говорят участники встречи с митрополитом Вениамином в Минске?

15 февраля 2021 07:58
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Новости Беларуси. О духовном, светском и государственном. Дню православной молодежи в Храме Всех Святых посвятили необычную встречу. Несколько часов с юными прихожанами общался митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогает чувствовать атмосферу сплочённости. Что говорят участники встречи с митрополитом Вениамином в Минске?-1

Он был участником VI Всебелорусского народного собрания и выступил перед делегатами. Основной посыл, озвученный тогда и теперь: церковь поддерживает укрепление традиционного института семьи, усиление социальной поддержки людей и, конечно же, совершенствование духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. На встрече с молодежью говорили о том, что волнует, как лучше реализовать идеи и сделать мир чуточку добрее.

Помогает чувствовать атмосферу сплочённости. Что говорят участники встречи с митрополитом Вениамином в Минске?-4

Александра Синкевич, участница молодежного движения «AGIOS»:
Я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Это объединяет православную молодежь со всего города.

Помогает чувствовать атмосферу сплочённости. Что говорят участники встречи с митрополитом Вениамином в Минске?-7

Никита Давидович, участник молодежного движения «AGIOS»:
Поднимаются вопросы именно духовного развития молодежи и, в принципе, общества в целом. Ну, для меня достаточно интересно даже просто послушать что-то вот новое.

Помогает чувствовать атмосферу сплочённости. Что говорят участники встречи с митрополитом Вениамином в Минске?-10

Артем Янченко, участник молодежного движения «AGIOS»:
И все это помогает чувствовать вот эту вот атмосферу бытности и сплоченности, которая вот именно поддерживает вот эту вот жизненную энергию, которая... Вот как бы хочется вставать и жить.

Помогает чувствовать атмосферу сплочённости. Что говорят участники встречи с митрополитом Вениамином в Минске?-13

Теплоту встрече придали совместные песнопения. Под сводами знакового для Беларуси храма таким образом отметили День православной молодежи. В церковном календаре он совпадает с праздником Сретением Господним (подробнее читайте здесь).

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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