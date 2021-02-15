Эпидобстановка в Беларуси улучшается. Больницы постепенно возвращаются к обычному режиму работы

Новости Беларуси. В регионах Беларуси на минувшей неделе постепенно улучшалась эпидемиологическая обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечена тенденция снижения заболеваемости COVID-19 и незначительный рост острых респираторных инфекций.
Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах. Уже 15 февраля к обычному режиму работы возвращаются порядка 10 ЦРБ по всей стране. В столице – большинство отделений 3-й городской клинической больницы имени Клумова.