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Эпидобстановка в Беларуси улучшается. Больницы постепенно возвращаются к обычному режиму работы

15 февраля 2021 07:25
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Новости Беларуси. В регионах Беларуси на минувшей неделе постепенно улучшалась эпидемиологическая обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечена тенденция снижения заболеваемости COVID-19 и незначительный рост острых респираторных инфекций.

Эпидобстановка в Беларуси улучшается. Больницы постепенно возвращаются к обычному режиму работы-1

Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах. Уже 15 февраля к обычному режиму работы возвращаются порядка 10 ЦРБ по всей стране. В столице – большинство отделений 3-й городской клинической больницы имени Клумова.

Эпидобстановка в Беларуси улучшается. Больницы постепенно возвращаются к обычному режиму работы-4

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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