День встречи зимы и лета. Православные празднуют Сретение Господне

Новости Беларуси. 15 февраля в белорусском народном календаре – праздник Сретение. Он известен под названием Громницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День встречи зимы и лета, традиция зажжения свечей и «живого огня», очищающего и защищающего людей от злых духов.

С Громницами связан ряд метеорологических наблюдений. Сильный мороз в праздник означал, что лето будет погожим и сухим. Теперь мало кто верит в такие приметы. Больше нас интересует то, как поведет себя зима дальше. За минувшую неделю мы пережили три циклона, последствия которых устраняются до сих пор.

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