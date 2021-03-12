«Планируем провести фестиваль индийского кино». В Витебске прошла встреча с послом Индии

Новости Беларуси. Перспективы сотрудничества между Витебской областью и Индией 12 марта обсудили в северном регионе на встрече местного руководства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сангитой Бахадур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направлений для совместной работы оказалось немало. Это легкая промышленность (а Витебский регион известен своей льняной отраслью), медицинское образование, деревообработка. В этом уже сделаны первые шаги. Сейчас идут переговоры об открытии с участием индийского капитала линии на территории свободной экономической зоны «Витебск» по упаковке спичек. В свою очередь индийская сторона заинтересована в импорте молочной продукции, в частности сыров, детского питания.

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Витебский регион действительно имеет очень большой потенциал, и все, о чем сегодня говорили, может быть воплощено. Главное – найти правильных партнеров. И в области очистки воды, и в области деревообработки, и в области льнообработки. В этом году мы планируем целый взрыв культурных мероприятий в Витебске. Это и день Индии, и участие в «Славянском базаре». Ну, и новое направление – планируем провести фестиваль индийского кино.