Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах

Новости Беларуси. В этот день среди прихожан традиционно – глава государства. Пасху Александр Лукашенко старается проводить в кругу семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Вот и сегодня он зажег свечу в храме вместе с сыном Николаем. Ежегодно в пасхальный день наш Президент приезжает в одну из церквей, выбирает маленькие приходы в самых разных уголках Беларуси. Сегодня это храм Рождества Христова в агрогородке Острошицы в Логойском районе. Его построили три года назад. Небольшой, скромный и очень уютный – он стал настоящим центром духовной жизни для местных.

Убранство храма сегодня пополнилось иконой «Воскресение Господне», написанной по древневизантийской технологии. Ее подарил Александр Лукашенко. Глава государства угостил всех прихожан шоколадом «Президент». И, конечно, в день Пасхи в храме белые цветы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы эти белые цветы сегодня символизировали радость. В этот светлый праздник Воскресения Христова я всегда бываю в маленьких деревушках, и уже много-много храмов у меня за плечами. Я стараюсь помочь: где-то подремонтировать, где-то еще что-то. Я очень люблю эти храмы. Я не люблю, когда – извините, что я говорю здесь, в храме это – довлеют над людьми. Я этого не люблю, и помпезность я не люблю. Помпезность приемлема там, где надо что-то символизировать, а душевный храм всегда должен быть прежде всего уютным.

Поэтому я вас поздравляю с этой красотой, с этим уютом. Желаю вам не только здоровья, но радости и хорошего настроения. Всем вам, всем белорусам, которые нас сегодня услышат и увидят из этого маленького храма. Да не только белорусы. Вы знаете, как сейчас пристально за нами наблюдают. Ну и пусть наблюдают. Если Господь будет с нами, то мы все преодолеем.