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Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах

28 апреля 2019 11:36
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Новости Беларуси. В этот день среди прихожан традиционно – глава государства. Пасху Александр Лукашенко старается проводить в кругу семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах-1

Вот и сегодня он зажег свечу в храме вместе с сыном Николаем. Ежегодно в пасхальный день наш Президент приезжает в одну из церквей, выбирает маленькие приходы в самых разных уголках Беларуси. Сегодня это храм Рождества Христова в агрогородке Острошицы в Логойском районе. Его построили три года назад. Небольшой, скромный и очень уютный – он стал настоящим центром духовной жизни для местных.

Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах-4

Убранство храма сегодня пополнилось иконой «Воскресение Господне», написанной по древневизантийской технологии. Ее подарил Александр Лукашенко. Глава государства угостил всех прихожан шоколадом «Президент». И, конечно, в день Пасхи в храме белые цветы.

Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы эти белые цветы сегодня символизировали радость. В этот светлый праздник Воскресения Христова я всегда бываю в маленьких деревушках, и уже много-много храмов у меня за плечами. Я стараюсь помочь: где-то подремонтировать, где-то еще что-то. Я очень люблю эти храмы. Я не люблю, когда – извините, что я говорю здесь, в храме  это – довлеют над людьми. Я этого не люблю, и помпезность я не люблю. Помпезность приемлема там, где надо что-то символизировать, а душевный храм всегда должен быть прежде всего уютным.

Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах-10

Поэтому я вас поздравляю с этой красотой, с этим уютом. Желаю вам не только здоровья, но радости и хорошего настроения. Всем вам, всем белорусам, которые нас сегодня услышат и увидят из этого маленького храма. Да не только белорусы. Вы знаете, как сейчас пристально за нами наблюдают. Ну и пусть наблюдают. Если Господь будет с нами, то мы все преодолеем.

Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах-13

В память о сегодняшнем празднике, разделенном вместе с жителями агрогородка Острошицы, настоятель прихода подарил главе государства Иверскую икону Пресвятой Богородицы. На иконе – Дева Мария с младенцем. Оригинал образа хранится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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