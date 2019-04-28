Президент Беларуси поздравил православных христиан с праздником Воскресения Христова

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сограждан с православной Пасхой. Слова белорусского лидера приводит пресс-служба главы государства.

Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с праздником Воскресения Христова.

Для каждого верующего Пасха – особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие.

Вера всегда была и остаётся нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны. Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях – почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира.

Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем.

Александр Лукашенко.