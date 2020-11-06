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«Ждём вас всех». 8 ноября пройдёт патриотический автопробег из областных центров в Минск

06 ноября 2020 17:44
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Новости Беларуси. «Вместе за единую Беларусь» – в воскресенье, 8 ноября, все желающие могут присоединиться к патриотическому автопробегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонны под государственными флагами ранним утром отправятся из всех областных центров в столицу. В 11 утра на аэродроме Липки начнет работу большая развлекательная зона и фудкорт. В полдень участники автопробега отправятся на Минскую кольцевую. Завершит встречу неравнодушных к судьбе своей страны белорусов праздничный концерт.

«Ждём вас всех». 8 ноября пройдёт патриотический автопробег из областных центров в Минск-1

Евгений Олейник, лауреат премии «За духовное возрождение»:
Мы, авторы песни «Любимую не отдают», Юлия Быкова и Евгений Олейник, хотим анонсировать одно очень-очень важное событие.

Юлия Быкова, лауреат премии «За духовное возрождение»:
Друзья мои! У нас в стране сейчас происходит очень много, и я, честно, хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы делаете, потому что нам всем нужно держаться вместе, нам всем нужна поддержка друг друга. И мы точно победим, я в это верю.

Евгений Олейник:
Именно поэтому 8 ноября в 12:00 на столичном аэродроме Липки (это рядом с кольцевой, направление между московским и могилевским, я думаю, по карте вы очень легко найдете) мы собираемся все вместе и делаем большое-пребольшое пати, концерт, встречу, общение. Будет очень здорово, ждем вас всех там!

«Ждём вас всех». 8 ноября пройдёт патриотический автопробег из областных центров в Минск-4

Юлия Быкова:
До встречи!

Евгений Олейник:
8 ноября в 12:00.

# Государственная социальная политика # общество # Евгений Олейник # Юлия Быкова # Фотофакт

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