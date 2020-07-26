Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Если вам что-то надо будет, я обещаю, что я подставлю плечо»

Новости Беларуси. Каждый из нас может привести десятки примеров из своей жизни, когда от руководителя и его команды зависит если не все, то многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Есть баланс и понимание как – будет результат в любом деле. Избитое «кадры решают все» актуально во все времена. Вот вам пример: развитие регионов, экономическое и социальное. Только при грамотном управленческом подходе возможно реализовывать планы и тут же строить новые. Марьина Горка – районный центр пристоличной области – отмечает юбилей. А на праздник к виновникам торжества без подарка никак. Новый комплекс – это ведь не только к разговору о подготовке новых чемпионов, это ведь для каждого жителя. Открывать ФОК пригласили и Президента. Алена Сырова продолжит.

Информация о том, что «Президент в городе», по сравнительно небольшой 20-тысячной Марьиной Горке распространилась довольно быстро. Потому не успел глава государства начать встречу с военными, а у стен нового спортивного комплекса, который в этот день планировали открыть с участием Александра Лукашенко, уже собрались желающие пообщаться с тем, кого обычно видят на экране.

Мы еще встретимся, поговорим.

Президент действительно спешил вернуться к людям, которые его ждали несколько часов, потому на экскурсию по ФОКу потратил не более 10 минут. И это включая доклад губернатора о достижениях и планах реализации поручений по строительству социально значимых объектов в области.

Александр Турчин, губернатор Минской области:

Это школа, которую мы строим в деревне. Мы ее начали в этом году и хотим ее в этом году сделать. Согласитесь, что деревенских школ мы не так много строим. Поэтому, если у вас будет время приехать… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если построишь за этот срок, то уже придется приехать.

Это планы. Пока же не без гордости демонстрировали, что сделано. Спортивный центр ждали не только жители Марьиной Горки, но и всего Пуховичского района. Особенно в местной СДЮШОР, которая уже шесть десятилетий готовит резерв для национальных команд по вольной и греко-римской борьбе, легкой атлетике, футболу и баскетболу.

Теперь к этому списку добавится плавание. Новая площадка, помимо залов борьбы и тренажерного, саун, оснащена еще и двумя бассейнами.

Александр Лукашенко:

Здесь готовятся олимпийские чемпионы. И если вы школа олимпийского резерва, а на-гора не выдаете каждый год по 20-30 человек, значит, вы зря едите хлеб. Поэтому имейте в виду: вы здесь не просто должны восстановить футболистов и научить плавать. Вы должны выдать нам в Минск два десятка человек, из которых мы будем делать уже настоящих рекордсменов.

Те, кто уже достиг результатов в спорте – таких среди выпускников СДЮШОР немало, за последние пять лет 11 атлетов отобрали в национальные сборные – еще до официального открытия в полной мере оценили все опции спорткомплекса (проходили здесь межтренировочное восстановление).

Впрочем, теперь проводить здесь время смогут абсолютно все любители активного образа жизни, которых в последнее время все больше.

Александр Лукашенко:

Молодцы. Вот, наконец-то, COVID заставил всех вертеться. Молодцы, правильно. Будете дышать – болеть не будете.

В эти дни в Марьиной Горке отмечают День города. К поздравлениям присоединился Президент. Он здесь бывал не единожды и эволюцию хорошо видит. Но все же еще есть над чем работать.

Александр Лукашенко:

Если вам что-то надо будет, я обещаю, что я подставлю плечо. С днем рождения вас!

Александр Турчин:

Александр Григорьевич, большое спасибо за подарок ваш Марьиной Горке. Но всегда принято: гости приходят с подарком, а хозяева всегда угощают чем-то вкусным. Сегодня чем известна Марьина Горка? Мороженым своим. Александр Лукашенко:

Вот нельзя быть провокатором. Мне мороженое нельзя! У нас не пропадет.

Когда все подарки розданы, самое время обсудить то, что волнует.

Президента местные жители окружили плотным кольцом. Задавали даже очень личные вопросы, озвучивали проблемы, которые или практически сразу находили решение, или ответственные люди сразу брали их на карандаш, чтобы детально разобраться. Разумеется, все транслировали в социальные сети.

– Можно пожать вашу?

– Руку? Пожалуйста.

На, сфотографируй нас. Деревенский хлопец.