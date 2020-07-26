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«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем

26 июля 2020 16:46
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Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»   

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем-1

И, казалось бы, главе государства уже все показали и рассказали. Пора уезжать. Но не тут-то было. Возле поликлиники Александра Лукашенко традиционно ждали люди. Чтобы увидеть своего президента вживую, поблагодарить и просто поговорить. Знают, что в общении он никогда не отказывает.  

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем-4

Местный житель:
У нас со школой проблема остается на Хуторе (микрорайон). И очень большая проблема с детскими площадками, нашим детям просто негде гулять. 

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давай договоримся так. Вы там скажете, где первую площадку вам поставить, так? По школам, я думаю, мы решим в ближайшие годы. Решение принято, только подскажи потом, где она должна быть. Но не возле твоего дома только.   

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем-10

Местный житель:
Конечно.  

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем-13

С каким теплом и какой настойчивостью в командировке Президента встречали полешуки, ни одна другая встреча не сравнится.

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем-16

Только посмотрите, эти кадры – показатель доверия Президенту. А это абсолютная ценность.   

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем-19

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле (читать далее).  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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