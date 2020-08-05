Появились «добрые» дорожные знаки, отремонтировали дорогу. Что изменилось в благоустройстве Стародорожского района?

Новости Беларуси. Проблема, которая решена на местном уровне. В деревне Новины Стародорожского района заасфальтировали дорогу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом ранее просили местные жители. Теперь здесь ровное полотно.
Между тем благоустройство территории продолжается. Вероника Сайко знает, что еще сделано для удобства жителей.
Большое событие для маленького населенного пункта. В деревне Новины положили асфальт. Километр дороги. Теперь и на велосипеде разогнаться можно, и машина едет тихо, и до остановки идти комфортно.
Сейчас местные жители надеются, что скоро асфальт появится и на других участках дороги. Половина улицы все еще засыпана гравием.
Так получилось, что часть дороги находится под контролем дорожной службы, а за оставшуюся отвечают коммунальники.
Подробнее о том, как проходит благоустройство, смотрите в видеоматериале.