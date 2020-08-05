Появились «добрые» дорожные знаки, отремонтировали дорогу. Что изменилось в благоустройстве Стародорожского района?

Между тем благоустройство территории продолжается. Вероника Сайко знает, что еще сделано для удобства жителей.

Новости Беларуси. Проблема, которая решена на местном уровне. В деревне Новины Стародорожского района заасфальтировали дорогу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом ранее просили местные жители. Теперь здесь ровное полотно.

Большое событие для маленького населенного пункта. В деревне Новины положили асфальт. Километр дороги. Теперь и на велосипеде разогнаться можно, и машина едет тихо, и до остановки идти комфортно.

Сейчас местные жители надеются, что скоро асфальт появится и на других участках дороги. Половина улицы все еще засыпана гравием.

Так получилось, что часть дороги находится под контролем дорожной службы, а за оставшуюся отвечают коммунальники.