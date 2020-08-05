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Лискович: «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента»

05 августа 2020 16:04
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Новости Беларуси. «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента», – считает член Совета Республики Виктор Лискович.

Виктор Лискович, член Совета Республики:
Наша система здравоохранения за время пандемии только закалилась. Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента. Мы выбрали правильный путь, потому что, остановив экономику, мы бы её уже не подняли никогда. Но самое главное – мы не навредили своим людям. Государство планирует совершенствование опорных больниц в крупных городах. Появится «золотой час» доставки пациентов с любой степенью сложности заболевания в эти центры, где они смогут получить такую же помощь, как и в столичных клиниках. Сегодня удельный вес использования медикаментов отечественного производства в медицине составляет более 60 процентов.

Лискович: «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента»-1



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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лискович

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