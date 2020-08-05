Лискович: «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента»

Новости Беларуси. «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента», – считает член Совета Республики Виктор Лискович.



Виктор Лискович, член Совета Республики:

Наша система здравоохранения за время пандемии только закалилась. Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента. Мы выбрали правильный путь, потому что, остановив экономику, мы бы её уже не подняли никогда. Но самое главное – мы не навредили своим людям. Государство планирует совершенствование опорных больниц в крупных городах. Появится «золотой час» доставки пациентов с любой степенью сложности заболевания в эти центры, где они смогут получить такую же помощь, как и в столичных клиниках. Сегодня удельный вес использования медикаментов отечественного производства в медицине составляет более 60 процентов.