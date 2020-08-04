Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы можем сказать, что государство сложилось, сформировалось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили. И не просто сохранить, а приумножить, развить для того, чтобы действительно наше государство осталось суверенным, независимым, доказало свою самоидентичность, государственность и действительно было безопасным, благополучным, мирным и независимым для всех наших граждан.