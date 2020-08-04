Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили

Новости Беларуси. Совет Республики должен внести весомый вклад в реализацию положений Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совет Республики должен внести весомый вклад в реализацию положений Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о защите интересов отечественных производителей, поддержке социально ответственного бизнеса, создании комфортных условий жизни на селе и обеспечении равномерного развития регионов.
Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы можем сказать, что государство сложилось, сформировалось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили. И не просто сохранить, а приумножить, развить для того, чтобы действительно наше государство осталось суверенным, независимым, доказало свою самоидентичность, государственность и действительно было безопасным, благополучным, мирным и независимым для всех наших граждан.
Сенаторам предстоит уделить пристальное внимание работе с молодежью. В том числе содействовать деятельности молодежного парламента.
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