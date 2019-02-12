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«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили

12 февраля 2019 10:57
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Главная любимица уличного фастфуда – шаурма – уже давно завоевала сердца белорусов, рассказали в программе «Добро пожаловаться». Центральные улицы столицы буквально напичканы киосками, предлагающими ароматный лаваш с пылу с жару! Быстро, вкусно, недорого, решил Владислав Ревяко, выбирая место для обеденного перекуса.

Владислав Ревяко:
Приблизительно месяц назад решил зайти в кафе в обеденный перерыв во время работы.

С собой у молодого человека были акционные купоны, которыми с ним любезно поделились друзья. Какого же было удивление парня, когда продавец без объявления причин наотрез отказалась делать скидку.

«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили-1

Владислав Ревяко:
Не понравилось в тот день обслуживание. Кассир тогда ссылалась на то, что у неё нет настроения пробивать акционные купоны.

Возмущенный покупатель тут же потребовал книгу жалоб, получил от ворот поворот.  

Владислав Ревяко:
Нам книгу замечаний и предложений не выдавали, говорили, что мы можем оставить отзыв на каком-то сайте. Кассир говорил, что для того, чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина.

И тогда Владислав позвонил в 102. Не на шутку испугавшись, продавец, всё же, выдал книгу. Правда, извинений от заведения герой сюжета ждёт по сей день.

«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили-4

Елена Мойсейчик, юрист:
В случае невыдачи по первому требованию книги замечаний и предложений гражданину, последний вправе вызвать милицию. Данное правонарушение влечёт за собой административный штраф в размере от 4 до 10 базовых величин. В случае, если гражданину не ответили в течение 15 дней со дня написания какой-либо жалобы, данные действия тоже влекут за собой административное правонарушение и наложение штрафа от 4 до 10 базовых величин.

«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили-7

Число недовольных посетителей этого кафе по случайному совпадению пополнил и один из сотрудников телекомпании «СТВ».  

«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили-10

Артём Исаченко, СТВ:
Я являюсь постоянным клиентом и знаю, что здесь предоставляются специальные скидки: и постоянным клиентам, и студентам. В этот раз эту скидку мне не захотели предоставлять и к дополнению мне нахамили. Также мне врезалось в глаза – это то, что повар в кафе работал без перчаток, без шапочки.

Разобраться решила и съёмочная группа программы «Добро пожаловаться». Журналистов с порога встретил директор заведения. С его слов, провинившийся сотрудник здесь давно не работает. 

Корреспондент СТВ:
Девушка сказала молодому человеку, что книга замечаний и предложений выдаётся только по особому поводу. По какой причине не выдавалась книга?

«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили-13

Директор кафе:
Вот, это её проблема, поэтому мы её уволили.

Но услышав замечания по поводу внешнего вида других работников, мужчина, не церемонясь, переходит в словесную рукопашную.

– У вас повар сейчас без шапочки.

– Это не ваше дело.

– Почему вы находились в верхней одежде в кухне?

– У меня нет ответа на этот вопрос.

Ежегодно санитарные службы выявляют нарушения более чем у 70% объектов общепита. В ТОПе главных проблем стрит-фуда – реализация продуктов с истекшими сроками годности, отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, несоблюдение условий хранения, а также вопросы гигиены.

«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили-16

Дарина Гулюта, заместитель председателя ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Работники организаций, непосредственно участвующие в процессе производства продукции, должны иметь медицинскую справку, чистую санитарную одежду, волосы должны быть подобраны под колпак. В санитарной одежде запрещается покидать производственное помещение и надевать на санитарную одежду личные вещи.

# Защита прав потребителей # общество # Елена Мойсейчик

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