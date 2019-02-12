«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили

Главная любимица уличного фастфуда – шаурма – уже давно завоевала сердца белорусов, рассказали в программе «Добро пожаловаться». Центральные улицы столицы буквально напичканы киосками, предлагающими ароматный лаваш с пылу с жару! Быстро, вкусно, недорого, решил Владислав Ревяко, выбирая место для обеденного перекуса.

Владислав Ревяко:

Приблизительно месяц назад решил зайти в кафе в обеденный перерыв во время работы.

С собой у молодого человека были акционные купоны, которыми с ним любезно поделились друзья. Какого же было удивление парня, когда продавец без объявления причин наотрез отказалась делать скидку.