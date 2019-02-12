Президент Беларуси 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. 12 февраля состоялось совещание во Дворце Независимости, в ходе которого Президент назначил новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе кадрового дня назначены послы Беларуси в Испании, Польше, Словении, Хорватии, Австралийском Союзе и Новой Зеландии. Также помощником Президента по городу Минску стал Виталий Прима.

Помощником по Брестской области – Анатолий Маркевич. Андрей Свиридов стал заместителем управляющего делами Президента. Согласован и ряд руководителей местной вертикали власти.