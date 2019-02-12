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Президент Беларуси 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы

12 февраля 2019 11:13
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Новости Беларуси. 12 февраля состоялось совещание во Дворце Независимости, в ходе которого Президент назначил новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы-1

В ходе кадрового дня назначены послы Беларуси в Испании, Польше, Словении, Хорватии, Австралийском Союзе и Новой Зеландии. Также помощником Президента по городу Минску стал Виталий Прима.

Президент Беларуси 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы-4

Помощником по Брестской области – Анатолий Маркевич. Андрей Свиридов стал заместителем управляющего делами Президента. Согласован и ряд руководителей местной вертикали власти.

Президент Беларуси 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы-7

Кроме того, дано согласие главы государства на назначение Олега Швеца замминистром архитектуры и строительства. И Александра Мороза – гендиректором Минского механического завода – управляющей компании холдинга «БелОМО».

# Отставки и назначения в Беларуси # Фотофакт

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