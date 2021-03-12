«Это очень волнительно и трогательно». Пообщались со зрителями новой «Павлинки» и узнали их впечатления
Новости Беларуси. Участники автопробега под девизом «За единую Беларусь!» 12 марта смогли оценить постановку легендарной «Павлинки» в Купаловском театре.
Съемочная группа СТВ встретила автоколонну на второй точке программы, сообщили в программе Новости «24 часа».
Юлия Стриго, корреспондент:
Завершилась первая часть «Павлинки», сейчас антракт. Узнаем у зрителей их первые впечатления.
– Расскажите, как прошла постановка? Ваши впечатления, ваши эмоции.
– Очень приятно увидеть обновленный состав молодежи во вновь открытом театре, потому что «Павлинка» всегда была самым первым, самым главным открытием сезона. И, конечно, очень приятно увидеть тех артистов, которые уже очень известны. Но сегодня нас поразили эти молодые студенты. Очень нам всем понравилось, посмеялись.
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– Обновленный состав. Приятно увидеть старожилов театра и молодых актеров, и вообще очень рады возобновлению работы театра. Очень ждали.
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– Вы с доченькой, наверное, сегодня, да?
– Это внучка.
– Внучка? Расскажите, как вам впечатления от театра.
– Очень волнительно, вдвойне волнительно, и потому что сегодня здесь единомышленники, и потому что мы очень долго ждали открытия сезона в Купаловском театре, и то, что это именно «Павлинка». Это очень волнительно и трогательно. И сегодня у моей внучки день рождения, и это вдвойне оказалось праздником. Если внука мы возили на МЗКТ и МАЗ, показывали, все-таки мальчишка, то для нее это сегодня подарок и праздник.
Очень хочется, чтобы этот театр больше не знал потрясений, чтобы здесь продолжали творить, потому что это действительно наш старейший театр, это театр, на котором воспитано не одно поколение. Поэтому действительно эмоции переполняют. Я множество раз была на «Павлинке» и деток из интерната привозила в свою молодость, когда там работала. И сегодня мы с внучкой собирали подарочки.
– Поздравляем вашу внучку. Расскажи, как тебя зовут и как тебе спектакль.
– Ярослава.
– Как тебе спектакль?
– Понравился.
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