«Это очень волнительно и трогательно». Пообщались со зрителями новой «Павлинки» и узнали их впечатления

– Расскажите, как прошла постановка? Ваши впечатления, ваши эмоции. – Очень приятно увидеть обновленный состав молодежи во вновь открытом театре, потому что «Павлинка» всегда была самым первым, самым главным открытием сезона. И, конечно, очень приятно увидеть тех артистов, которые уже очень известны. Но сегодня нас поразили эти молодые студенты. Очень нам всем понравилось, посмеялись.

– Вы с доченькой, наверное, сегодня, да?

– Это внучка.

– Внучка? Расскажите, как вам впечатления от театра.

– Очень волнительно, вдвойне волнительно, и потому что сегодня здесь единомышленники, и потому что мы очень долго ждали открытия сезона в Купаловском театре, и то, что это именно «Павлинка». Это очень волнительно и трогательно. И сегодня у моей внучки день рождения, и это вдвойне оказалось праздником. Если внука мы возили на МЗКТ и МАЗ, показывали, все-таки мальчишка, то для нее это сегодня подарок и праздник.

Очень хочется, чтобы этот театр больше не знал потрясений, чтобы здесь продолжали творить, потому что это действительно наш старейший театр, это театр, на котором воспитано не одно поколение. Поэтому действительно эмоции переполняют. Я множество раз была на «Павлинке» и деток из интерната привозила в свою молодость, когда там работала. И сегодня мы с внучкой собирали подарочки.