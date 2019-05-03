Александр Лукашенко в аэропорту: «Железную дорогу надо строить быстро здесь, чтобы людям было удобно подъехать»

Новости Беларуси. Новая страница в истории Национального аэропорта «Минск». 3 мая здесь открыта вторая взлетно-посадочная полоса, строительство которой велось более трех лет с применением современных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в церемонии принял Президент. С возможностями новой взлетно-посадочной полосы Александр Лукашенко ознакомился еще в конце апреля. Именно по ней самолет главы государства взлетал в направлении Китая. На полосу борт № 1 садился и по возвращении в Минск.

Примечательно, что все работы выполнены силами белорусских специалистов. И это – еще один повод для гордости. Введение в эксплуатацию второй полосы позволяет расширить возможности аэропорта и существенно увеличить пассажиропоток. Ожидается, что уже через два года воздушная гавань сможет принимать до 9 миллионов человек. Все подробности у корреспондента Евгения Горина.

Сегодня у миллионов авиапассажиров, пользующихся международной воздушной гаванью Беларуси, появилась хорошая новость. Больше никаких ограничений на большегрузные лайнеры. Милости просим даже двухпалубные Airbus. Ну а для белорусов открытие второй взлетно-посадочной полосы – еще одно доказательство, что наши специалисты могут все.

Александр Лукашенко: Когда мы приняли решение о строительстве взлетно-посадочной полосы, многие специалисты меня убеждали, что нам это не под силу Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приехал для того, чтобы вот здесь, вместе с теми, кто будет эксплуатировать этот аэропорт в будущем, эту полосу, эту дорогу воздушную, поблагодарить наших строителей за то, что они, как бы там ни было сложно, выполнили эту работу. Я вам благодарен за то, что вы сделали. Благодарен нашим строителям и хочу вам сказать: вы, пожалуйста, готовьтесь к будущим подвигам, еще более сложным. Белорусы должны у себя в доме делать все своими руками. Мы это умеем. Я поздравляю всех вас с этим… ну, не праздником, так событием. Успехов вам! Спасибо.

Старенькой полосе почти четыре десятка. Вторая была жизненно необходима. Иначе закрывай аэропорт в лучшем случае годика на два. Теперь, когда их две, можно ремонтировать изношенную – всю нагрузку примет новая «взлетка». От старой ее отделяет всего 1800 метров. Но это совсем другой класс – она и длиннее, и шире. Белорусский борт № 1 одним из первых опробовал 3 километра и 700 метров новой полосы. Отлет в Китай и возвращение оттуда – реклама лучше не придумаешь.

Александр Лукашенко: «Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью приземлялся» Теперь настает этап, который раскроет воздушные врата Беларуси гораздо шире в смысле превращения их в международный транзитный узел.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Надо стремиться заправлять самолеты здесь. С иностранными компаниями договариваться. У нас есть заводы, чтобы этот керосин предлагать подешевле, чтобы он не во Франкфурте заправлялся.

До сегодняшнего дня из Национального аэропорта «Минск» можно было улететь по 40 международным направлениям. Ведутся переговоры о перелетах в Индию, Японию, Вьетнам. Перспективы открываются широкие.

Дмитрий Меликян, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:

Полеты в Северную Америку – вопросы отчасти политического характера. Тем не менее, сейчас все выстраивается на то, что мы рассчитываем, что полеты и за океан, и, допустим, в азиатские регионы, будут не просто возобновлены, а открыты по новой. И это уже будут широкофюзеляжные самолеты дальней магистрали. Логика простая. Больше полос – больше возможностей принять трансконтинентальные самолеты.

Александр Лукашенко:

Это не просто вторая воздушная дорога в нашу страну, это продолжение модернизации этой территории. И второе, о чем я подумал. Еще будучи совсем зеленым Президентом, когда шла повальная приватизация вокруг (вы знаете мое отношение к продаже государственной собственности, приватизации), ко мне бегали десятками, а может и сотнями, предлагая приватизировать все аэропорты в стране и прежде всего этот. Глаз у инвесторов «из-за бугра» – я даже не помню, своих, наверное, не было, а все были оттуда – горел вот на этот аэропорт. Господь сподвиг меня принять правильное решение: я отказался от приватизации всех аэропортов в стране, в том числе и этого, хотя уже до меня эта приватизация фактически началась. Уже порубили все на части, единую воздушную сеть, гавани все порубили, раздали куда надо с последующей приватизацией. Я остановил эту приватизацию и сказал о том, что основные ворота страны, как и другие воздушные ворота, должны быть государственными. Они должны принадлежать государству. И подъезжая к этому аэропорту в очередной раз, а я больше, чем кто-либо из здесь присутствующих, кроме пилотов, конечно, взлетал и приземлялся. Это как мой родной дом уже – аэропорт. Извините меня за нескромность: я горжусь тем принятым решением, что мы оставили под контролем государства это.

Строили из щебня, песка и бетона по передовым технологиям. Способ укладки такой, чтобы толщина бетона везде составляла 44 сантиметра. Это очень важно. Ну и ширина 60 метров – есть где развернуться.

Евгений Горин, СТВ:

Размер взлетно-посадочной полосы может быть самым разным. Если сосредоточится на главном, то она не должна заставлять пилотов и пассажиров нервничать. Эта – кроме размера, эстетики, и надежности – оснащена системой точного захода на посадку высшей категории.

Капризы плохой погоды уже не так страшны. Вот и сегодня небо затянула огромная туча, начал накрапывать дождик. А полоса доступна для лайнеров сразу после перерезания ленточки. За последние 5 лет национальный аэропорт стал принимать пассажиров больше почти на 18 %, а грузов – почти на 12 %.

– Благодарность за вашу поддержку в развитии авиационной отрасли, в том числе за строительство нашей новой взлетно-посадочной полосы.

– Ну, мы не только же полосу здесь построили. Вы посмотрите: порядок навели наконец-то в аэропорту. Уже приятно приземлиться. Ну а сейчас будем модернизировать и дальше достраивать для людей. Я думаю, что за год-полтора мы ту полосу восстановим. И договорились: мы сюда электричку должны пробросить, чтобы люди за полчаса хотя бы приезжали с вокзала сюда и могли уехать прямо на железнодорожный вокзал в Минск.

Как раз об этом у Президента был разговор с чиновниками несколько ранее. Поезд, соединяющий столицу и аэропорт, – следующий шаг. Чтобы можно было добраться за полчаса не на машине или автобусе. Есть идеи, есть и сложности. Все варианты прорабатываются, и скоро аэроэкспресс или что-то попроще соединит два пункта на карте.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Расстояние составит 41,8 километра от вокзала минского, и время в пути – 28-30 минут. Нам целесообразным видится в последующем сделать здесь дополнительную остановку. Александр Лукашенко:

Я смотрю к тому, чтобы это было дешевле и разумно. Чтобы это опять же не было освоением денег. Что тут 20 километров? Конечно, построим эту железнодорожную колею. А как вот это использовать, чтобы подешевле было? А железную дорогу надо строить быстро здесь, чтобы людям было удобно подъехать.

Планов развития аэропорта и всей сопутствующей инфраструктуры много. Одна только пристройка к основному терминалу позволит расширить возможности авиагавани до 7 миллионов пассажиров в год. Есть четкое понимание, что это – воздушные ворота Минска, и они должны быть на высоте во всех смыслах.