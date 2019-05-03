«Величайшее наше достижение». Президент открыл вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск»
Новости Беларуси. Новая страница в истории Национального аэропорта «Минск». 3 мая здесь открыта вторая взлетно-посадочная полоса. Участие в церемонии принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наличие второй полосы – это, по сути, совершенно другой уровень развития всей воздушной гавани. Строительство велось более трех лет с применением передовых технологий. А вот задействовано в реализации инвестиционного проекта было около 900 человек и 300 единиц строительной техники.
Решение о строительстве второй полосы стало не только вопросом стратегического значения, но также имиджа нашего государства, тем более в преддверии II Европейских игр. А самое важное, что этот масштабный проект реализован силами наших белорусских строителей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы приняли решение о строительстве взлетно-посадочной полосы (для меня это тоже новинка, безопасность – прежде всего), многие специалисты меня убеждали, что нам это не под силу, мы это не сделаем. Мы никогда не строили этих полос и надо иметь дело с мирового уровня фирмами, с известными фирмами, которые приедут и нам построят.
Мы уже почти договорились, но когда мне принесли на подпись документ и там значилась цифра аж за $600 миллионов, я сказал: тогда не надо нам эта полоса. Но все-таки подумав о том, что без этого не обойтись, что аэропорт – это лицо страны, что национальный аэропорт надо развивать, я пригласил тогда еще министра Сивака и сказал: «Полосу будешь строить ты. И вот тебе срок. Она должна быть построена белорусскими специалистами». Ну не может быть, что мы построили столько десятков километров – за сотню, вторую кольцевую дорогу, технологии практически те же, ну слой быть может побольше, еще какие-то конструктивные особенности, чтобы наши строители не могли это построить.
Сегодня мы имеем полосу. Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью, приземлялся. И спросил у своего пилота: «Ну что?». Он говорит: «Я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах». Значит, можем! И построили мы ее не за 600 миллионов, а примерно в три раза дешевле. Это величайшее наше достижение. Это говорит о том, что мы можем все. Только надо настроиться на то, чтобы это сделать. И мы это с вами сделали. Это не просто вторая воздушная дорога в нашу страну. Это продолжение модернизации этой территории.
Введение в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы позволит расширить возможности аэропорта и существенно увеличить пассажиропоток. Она на 60 метров длиннее первой и составляет 3,7 километра. Принимать сможет все типы воздушных судов в сложных метеоусловиях.
В то же время открытым остается другой вопрос – какое будущее ждет действующую взлетно-посадочную полосу? В эксплуатации она с 1981 года – ресурс практически исчерпан.
Президенту доложили о планах по комплексному развитию Национального аэропорта. Главное требование главы государства – сжатые сроки и никаких излишеств.
Александр Лукашенко:
Значит, железных два требования: без всяких излишеств, по минимуму восстановить эту полосу и осовременить, если нужно, и в исключительно сжатые сроки – может быть и не два года. Я просил вас: «Сделайте этот кусок – от дороги на Витебск сюда вот, вторую кольцевую». Слушайте, вы там разрыли, как будто война пришла. Вместо того, чтобы добавить две полосы – слева, справа или как там у вас получится, вы там разрыли. Я не знаю, когда вы закончите это все.
Значит, давайте активизируйтесь и заканчивайте эту дорогу. Поэтому чтоб здесь так не было. Вы же осваиваете деньги. Вы же не строите, а осваиваете деньги, как в советские времена. А надо строить и стараться строить по минимуму затрат. Я боюсь, что вы и эту вторую полосу начнете строить, как первую, и будут те же затраты. Вот что меня беспокоит.
Поэтому поездите по миру, посмотрите передовой опыт. Посмотрите, как ее шлифануть и какой слой бетона там надо положить.
Уже сейчас в Департаменте по авиации уверены, что новая взлетная полоса привлечет и новые авиакомпании. Позаботятся также об удобстве авиапассажиров. Так, в настоящее время прорабатывается вопрос организации железнодорожного сообщения Минска с Национальным аэропортом и китайско-белорусским индустриальным парком. И в этом случае тоже не нужно забывать об оптимальных сроках и разумном подходе. Таково требование Президента.