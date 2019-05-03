«Величайшее наше достижение». Президент открыл вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск»

Наличие второй полосы – это, по сути, совершенно другой уровень развития всей воздушной гавани. Строительство велось более трех лет с применением передовых технологий. А вот задействовано в реализации инвестиционного проекта было около 900 человек и 300 единиц строительной техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы приняли решение о строительстве взлетно-посадочной полосы (для меня это тоже новинка, безопасность – прежде всего), многие специалисты меня убеждали, что нам это не под силу, мы это не сделаем. Мы никогда не строили этих полос и надо иметь дело с мирового уровня фирмами, с известными фирмами, которые приедут и нам построят.

Мы уже почти договорились, но когда мне принесли на подпись документ и там значилась цифра аж за $600 миллионов, я сказал: тогда не надо нам эта полоса. Но все-таки подумав о том, что без этого не обойтись, что аэропорт – это лицо страны, что национальный аэропорт надо развивать, я пригласил тогда еще министра Сивака и сказал: «Полосу будешь строить ты. И вот тебе срок. Она должна быть построена белорусскими специалистами». Ну не может быть, что мы построили столько десятков километров – за сотню, вторую кольцевую дорогу, технологии практически те же, ну слой быть может побольше, еще какие-то конструктивные особенности, чтобы наши строители не могли это построить.

Сегодня мы имеем полосу. Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью, приземлялся. И спросил у своего пилота: «Ну что?». Он говорит: «Я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах». Значит, можем! И построили мы ее не за 600 миллионов, а примерно в три раза дешевле. Это величайшее наше достижение. Это говорит о том, что мы можем все. Только надо настроиться на то, чтобы это сделать. И мы это с вами сделали. Это не просто вторая воздушная дорога в нашу страну. Это продолжение модернизации этой территории.