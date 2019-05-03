Дом из мусора сделал белорус: «Людям, вообще, надо просто 2 квадратных метра и Wi-Fi халявный»

Дизайнер Олег Прокарина из агрогородка Снов называет своё художественное видение – утилитарным. Его дом-мастерскую в стиле трэш-арт в деревне можно найти без навигатора.
Дизайнер Олег Прокарина из агрогородка Снов называет своё художественное видение – утилитарным. Его дом-мастерскую в стиле трэш-арт в деревне можно найти без навигатора.
Олег Прокарина, дизайнер:
Музыку включить? У меня всё работает!
Его тезис – «в хозяйстве всё пригодится» – стал не только фундаментом, но и вовсе всем арт-хаузом. Старые окна, кафель с руин старой больницы, давно не тикающие часы… Время ненужных вещей здесь одновременно застыло и продолжает бесконечно идти.
Олег Прокарина:
Людям, вообще, надо просто 2 квадратных метра и Wi-Fi халявный. Мотоцикл «Иж»: он стоял тоже под забором. Но я говорю: давайте я себе сделаю тоже забор, только другой – художественный забор. И посадил там «гонщицу». И одновременно получилась часть забора – такая утилитарная штука.