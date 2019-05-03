Дом из мусора сделал белорус: «Людям, вообще, надо просто 2 квадратных метра и Wi-Fi халявный»

Олег Прокарина:

Людям, вообще, надо просто 2 квадратных метра и Wi-Fi халявный. Мотоцикл «Иж»: он стоял тоже под забором. Но я говорю: давайте я себе сделаю тоже забор, только другой – художественный забор. И посадил там «гонщицу». И одновременно получилась часть забора – такая утилитарная штука.