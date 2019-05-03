Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты

Новости Беларуси. Жилой дом на улице Широкой будут обследовать специалисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальщики совместно со специализированными организациями проверят все конструктивные элементы дома. Будет проведен обход всех квартир, подвалов, также исследован фундамент. Обследование продлится две недели.

Напомним, что летом 2018 года жильцы многоэтажки обнаружили трещины на колонне. А к восстановительным работам приступили только в апреле 2019 года.

В доме по улице Широкая в Минске проводится укрепление конструкций: жильцы отселены на время

А неделю назад жителей одного из подъездов временно отселили. Это было сделано для уменьшения вибрации конструкций дома. К счастью, жизни людей ничто не угрожало.