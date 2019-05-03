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Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты

03 мая 2019 17:57
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Новости Беларуси. Жилой дом на улице Широкой будут обследовать специалисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты-1

Коммунальщики совместно со специализированными организациями проверят все конструктивные элементы дома. Будет проведен обход всех квартир, подвалов, также исследован фундамент. Обследование продлится две недели.

Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты-4

Напомним, что летом 2018 года жильцы многоэтажки обнаружили трещины на колонне. А к восстановительным работам приступили только в апреле 2019 года.

В доме по улице Широкая в Минске проводится укрепление конструкций: жильцы отселены на время

А неделю назад жителей одного из подъездов временно отселили. Это было сделано для уменьшения вибрации конструкций дома. К счастью, жизни людей ничто не угрожало.

# Строительство # общество # Фотофакт

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