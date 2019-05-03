«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем

Новости Беларуси. Свадебное велопутешествие длиной в 5000 километров. Таким экстремальным образом решили отметить важное событие в жизни молодожены из Барановичей Евгений и Александра Седельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Свадебное велопутешествие длиной в 5000 километров. Таким экстремальным образом решили отметить важное событие в жизни молодожены из Барановичей Евгений и Александра Седельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве финальной точки поездки была выбрана Грузия. В путешествии молодых сопровождает алабай по кличке Клиган.
О его лапах люди позаботились заранее: у пса собственная будка на колесах.
Евгений Седельник, велопутешественник:
Просто лежали вечером перед сном, подумали: почему бы и нет? Смотрим видео, как люди автостопом путешествуют, на велосипедах – по-разному все. Кто-то на поездах ездит, мы решили на велосипедах.
Александра Седельник, велопутешественница:
Это отдых для нас. Отдых, испытание, каждый день новые впечатления. Хотим увидеть много новых красивых мест.
Беларусь молодожены планируют проехать за неделю. Большую часть пути придется проделать по территории России.
Вся дорога до Грузии займет около двух месяцев.