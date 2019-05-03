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«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем

03 мая 2019 16:59
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Новости Беларуси. Свадебное велопутешествие длиной в 5000 километров. Таким экстремальным образом решили отметить важное событие в жизни молодожены из Барановичей Евгений и Александра Седельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем-1

В качестве финальной точки поездки была выбрана Грузия. В путешествии молодых сопровождает алабай по кличке Клиган.

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем-4

О его лапах люди позаботились заранее: у пса собственная будка на колесах.

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем-7

Евгений Седельник, велопутешественник:
Просто лежали вечером перед сном, подумали: почему бы и нет? Смотрим видео, как люди автостопом путешествуют, на велосипедах – по-разному все. Кто-то на поездах ездит, мы решили на велосипедах.

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем-10

Александра Седельник, велопутешественница:
Это отдых для нас. Отдых, испытание, каждый день новые впечатления. Хотим увидеть много новых красивых мест.

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем-13

Беларусь молодожены планируют проехать за неделю. Большую часть пути придется проделать по территории России.

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем-16

Вся дорога до Грузии займет около двух месяцев.

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем-19

# Путешествия # общество # Фотофакт

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