«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем

Новости Беларуси. Свадебное велопутешествие длиной в 5000 километров. Таким экстремальным образом решили отметить важное событие в жизни молодожены из Барановичей Евгений и Александра Седельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве финальной точки поездки была выбрана Грузия. В путешествии молодых сопровождает алабай по кличке Клиган.

О его лапах люди позаботились заранее: у пса собственная будка на колесах.

Евгений Седельник, велопутешественник:

Просто лежали вечером перед сном, подумали: почему бы и нет? Смотрим видео, как люди автостопом путешествуют, на велосипедах – по-разному все. Кто-то на поездах ездит, мы решили на велосипедах.

Александра Седельник, велопутешественница:

Это отдых для нас. Отдых, испытание, каждый день новые впечатления. Хотим увидеть много новых красивых мест.

Беларусь молодожены планируют проехать за неделю. Большую часть пути придется проделать по территории России.