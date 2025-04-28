Премьера к 80-летию Дня Победы. В Лепеле представили театральную постановку на тему Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спектакль повествует о людях, которые были не на передовой, а в тылу. О миллионах судеб, на долю которых выпала жуткая человеческая трагедия. Те, кто рассказывает о ней со сцены сегодня, не застали страшных военных дней. Самой младшей актрисе всего шесть лет. Но достучаться до зрителя – главная задача каждого, кто выходит к публике.

Виктор Джамилашвили, режиссер спектакля:

Благодаря той победе мы сейчас живем и своих детей учим тому же, чтобы помнили. И чем дольше мы будем помнить об этом, тем дольше мы будем жить в мире, я так думаю. Они, современная молодежь, должны видеть, чем завоевана, какой ценой завоевана эта Победа. Отдача должна быть такая, органика такая, чтобы зритель верил. И не важно, кто играет, профессиональный актер или любитель.

Эта постановка – работа народного театра «Поиск». Основу его коллектива составляют люди разных профессий: среди тех, кто выходит на сцену, работники медицины, образования, ЖКХ. Общая история и общая боль – мотивация для каждого из них снова и снова погружаться в образы своих героев.

Оксана Окуневич актриса, главная медсестра Лепельской центральной районной больницы:

Моя бабушка во время войны жила в нашем городе, в оккупации, и когда пришли немецко-фашистские захватчики, она столкнулась со всеми этими ужасами. Люди жили, люди выживали, но они не потеряли себя, они не потеряли свое лицо, они помогали друг другу, они прятали евреев, они спасали голодных детей. И эти страшные годы нам нельзя забывать.