Александр Лукашенко утвердил изменения в законы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи. Какие новые правила появились?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 мая утвердил изменения в законы о СМИ, массовых мероприятиях, а также электросвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации продиктованы временем. Речь об известных событиях лета-осени 2020-го и продолжающихся попытках дестабилизации ситуации в стране. Так, обновленный закон о массовых мероприятиях касается не только их участников и организаторов, но и журналистов.

Подобные собрания должны проводиться с разрешения местных органов власти, только они будут определять места для их проведения. Вместе с тем вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушениями в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов СМИ. Кроме того, им запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Изменения в закон о массовых мероприятиях в Республике Беларусь подготовлены с учетом наработанной практики в целях повышения уровня правопорядка при их проведении, недопущении нарушения прав и свобод граждан, законных интересов организаций. Согласно основным новациям, в случаях возникновения опасности для жизни и здоровья людей в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования участников может быть приостановлено функционирование объектов общественного питания, торговли, транспорта, иных организаций. Данная норма закона совершенствует правовой механизм организации и проведения массовых мероприятий, соответствует Конституции и согласуется с положениями международно-правовых актов в области прав человека.