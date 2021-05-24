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В Гродно места отдыха начинают обрабатывать средствами от клещей

24 мая 2021 09:39
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Новости Беларуси. 24 мая зоны отдыха Гродно начнут обрабатывать от всех видов вредителей. Прежде всего речь о клещах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно места отдыха начинают обрабатывать средствами от клещей -1

Любители пикников и отдыха на природе в городской черте уже успели пострадать от этого кровососущего насекомого. За несколько погожих майских дней к врачам обратились с укусами свыше 160 человек.

В Гродно места отдыха начинают обрабатывать средствами от клещей -4

В Гродно ежегодно проводят целый комплекс профилактических мероприятий. Самое эффективное – акарицидная обработка. Ее в ближайшие дни проведут на локальных территориях излюбленных мест отдыха. Повторная обработка запланирована на лето.

# Укусы клещей # общество # Фотофакт

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