В Гродно места отдыха начинают обрабатывать средствами от клещей

Новости Беларуси. 24 мая зоны отдыха Гродно начнут обрабатывать от всех видов вредителей. Прежде всего речь о клещах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любители пикников и отдыха на природе в городской черте уже успели пострадать от этого кровососущего насекомого. За несколько погожих майских дней к врачам обратились с укусами свыше 160 человек.