«Мы пошли по пути капитального ремонта». В Витебской области готовятся к летним сельхозработам

Новости Беларуси. Летними хлопотами уже живут белорусские аграрии. Заготовку трав, например, в Витебской области планируют на начало июня. Фронт работ – более 200 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Егоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Мы пошли по пути капитального ремонта тех агрегатов, которые уже несколько лет не используются либо имеют серьезные поломки. Когда проводили мониторинг готовности сельхозорганизаций кормоуборочной техники в частности.

Всего в 2021 году в Витебской области отремонтировано более 200 единиц сельскохозяйственной техники. В листе ожидания – еще десятки машин.