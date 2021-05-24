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«Мы пошли по пути капитального ремонта». В Витебской области готовятся к летним сельхозработам

24 мая 2021 09:50
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Новости Беларуси. Летними хлопотами уже живут белорусские аграрии. Заготовку трав, например, в Витебской области планируют на начало июня. Фронт работ – более 200 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы пошли по пути капитального ремонта». В Витебской области готовятся к летним сельхозработам -1

Сергей Егоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Мы пошли по пути капитального ремонта тех агрегатов, которые уже несколько лет не используются либо имеют серьезные поломки. Когда проводили мониторинг готовности сельхозорганизаций кормоуборочной техники в частности.

Всего в 2021 году в Витебской области отремонтировано более 200 единиц сельскохозяйственной техники. В листе ожидания – еще десятки машин.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Егоров # Фотофакт

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