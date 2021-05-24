Гордость и гордыня. В чём отличие и что из них разрушает человека?

Как часто вы гордитесь собой? А быть может, вы испытываете совсем иное чувство? Например, гордыню.

Наталья Евтихова, психолог:

Гордость – это всегда заслуженно. Например, от нашей Беларуси выступает на Олимпиаде, победил и стоит на первом месте – все мы испытываем гордость за нашего победителя, за нас, и это заслуженно. Человек очень долго к этому шел и очень много трудился. Если мы говорим о гордыне, это ситуация другая: человек не заслужил. Он смотрит на этого олимпийского чемпиона и говорит: «Ну, и я бы так мог». И этим обесценивает.

Гордыня – первый из семи смертных грехов. Это разрушительное чувство не дает двигаться вперед, делая человека слабым и уязвимым. Наталья Евтихова:

Это та низкая самооценка, которая не дает человеку каких-то достижений, и тогда иллюзия ее повышения сказать: «И я так могу». На самом деле не обладает этим. «Я высокий профессионал такого уровня», но на самом деле без работы, непризнанный.

Непризнанные гении, так скажем, выставляют претензии миру, таким образом повышая свою значимость в собственных глазах. Для них демонстрация гордыни – прикрытие своей личностной несостоятельности. Наталья Евтихова:

Ты очень много трудилась, ты обучалась, ты вышла на какой-то уровень, твоя зарплата высокого уровня, и ты гордишься, потому что знаешь, сколько в это вложено труда. Или второй момент: тебя мама, папа, дядя устроили на высокооплачиваемую работу, ты получаешь эти деньги и говоришь: «Ок, я здесь». Но подсознательно ты все равно знаешь, что ты не достиг трудом, какими-то своими качествами, стараниями – тогда это больше про гордыню.

«Гордиться собой – надо заслужить» – фундаментальная мысль, которую необходимо усвоить еще в детстве. Потому как похвала на ровном месте воспитает в личности гордыню.

Наталья Евтихова:

Сейчас очень модно: «Ты моя принцесса». У меня была такая клиентка, которая говорит: «Папа с детства всегда говорил, что я принцесса. Я выросла, и меня здесь королевой что-то особо никто не признает. Мне так разрушительно это». Безусловно, надо хвалить и подтверждать: «Смотри, какая ты умничка! Посмотри, сколько ты сделала. Посмотри, как у тебя отлично получилось». Даже та маленькая девочка, которая кубики складывает, у нее пирамида классная, а вот здесь разрушилась, ты говоришь: «Ну, да, так бывает. Здесь не совсем получилось».