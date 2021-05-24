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Гордость и гордыня. В чём отличие и что из них разрушает человека?

24 мая 2021 09:27
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Как часто вы гордитесь собой? А быть может, вы испытываете совсем иное чувство? Например, гордыню.

Гордость и гордыня. В чём отличие и что из них разрушает человека? -1

Наталья Евтихова, психолог:
Гордость это всегда заслуженно. Например, от нашей Беларуси выступает на Олимпиаде, победил и стоит на первом месте – все мы испытываем гордость за нашего победителя, за нас, и это заслуженно. Человек очень долго к этому шел и очень много трудился. Если мы говорим о гордыне, это ситуация другая: человек не заслужил. Он смотрит на этого олимпийского чемпиона и говорит: «Ну, и я бы так мог». И этим обесценивает.

Гордость и гордыня. В чём отличие и что из них разрушает человека? -4

Гордыня – первый из семи смертных грехов. Это разрушительное чувство не дает двигаться вперед, делая человека слабым и уязвимым.

Наталья Евтихова:
Это та низкая самооценка, которая не дает человеку каких-то достижений, и тогда иллюзия ее повышения сказать: «И я так могу». На самом деле не обладает этим. «Я высокий профессионал такого уровня», но на самом деле без работы, непризнанный.

Гордость и гордыня. В чём отличие и что из них разрушает человека? -7

Непризнанные гении, так скажем, выставляют претензии миру, таким образом повышая свою значимость в собственных глазах. Для них демонстрация гордыни – прикрытие своей личностной несостоятельности.

Наталья Евтихова:
Ты очень много трудилась, ты обучалась, ты вышла на какой-то уровень, твоя зарплата высокого уровня, и ты гордишься, потому что знаешь, сколько в это вложено труда. Или второй момент: тебя мама, папа, дядя устроили на высокооплачиваемую работу, ты получаешь эти деньги и говоришь: «Ок, я здесь». Но подсознательно ты все равно знаешь, что ты не достиг трудом, какими-то своими качествами, стараниями – тогда это больше про гордыню.

Гордость и гордыня. В чём отличие и что из них разрушает человека? -10

«Гордиться собой – надо заслужить» – фундаментальная мысль, которую необходимо усвоить еще в детстве. Потому как похвала на ровном месте воспитает в личности гордыню.

Гордость и гордыня. В чём отличие и что из них разрушает человека? -13

Наталья Евтихова:
Сейчас очень модно: «Ты моя принцесса». У меня была такая клиентка, которая говорит: «Папа с детства всегда говорил, что я принцесса. Я выросла, и меня здесь королевой что-то особо никто не признает. Мне так разрушительно это». Безусловно, надо хвалить и подтверждать: «Смотри, какая ты умничка! Посмотри, сколько ты сделала. Посмотри, как у тебя отлично получилось». Даже та маленькая девочка, которая кубики складывает, у нее пирамида классная, а вот здесь разрушилась, ты говоришь: «Ну, да, так бывает. Здесь не совсем получилось».

Гордость и гордыня. В чём отличие и что из них разрушает человека? -16

Достигайте целей, преодолевайте трудности и непременно гордитесь достижениями, ведь тогда будет за что.

# Психология # общество # Наталья Евтихова # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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