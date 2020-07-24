Мнение Григория Азарёнка: «Андрей Муковозчик. Шакалы травят льва»

Григорий Азаренок, СТВ:

Польский пропагандистский Telegram-канал опубликовал личные данные журналиста газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика. Призвал своих сторонников к физическим расправам с автором. Вот такая демократия и свобода слова. Когда аргументов нет, в ход идут травля и угрозы.

Это не имеет никакого отношения к журналистской этике, плюрализму и прочим благим вещам, к которым так любят апеллировать оппоненты власти. Грязная, наглая, циничная и подлая игра. Они считают, что могут травить, унижать, оскорблять людей. А любой ответ вызывает злобу и ненависть. Объединённый женский штаб подал заявление на журналиста в Генеральную прокуратуру. За слова, за статьи. Шантаж, угрозы, доносы. Вот их методы.

Моя скромная персона тоже столкнулась с кибербуллингом. От материала к материалу количество личных оскорблений и угроз растёт. Сотни раз обещали повесить, расправиться, оскорбляли родных и близких. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся». Помните, жизнь так устроена, что за любое слово или действие придётся отвечать.



Андрей, выражаю Вам своё уважение. Знаю, что Вас не сломать. Вы в курсе насчёт мужских понятий. Восхищаюсь Вашим талантом. Шакалы будут визжать и дальше. Ждём новый текст.



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