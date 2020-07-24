«Движение ВПЕРЁД». Молодёжный парламент запустил ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать инициативы

Новости Беларуси. Облако идей и предложений. Платформу «Движение ВПЕРЕД» запустил Молодёжный парламент при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он создан всего несколько недель назад. В него входят представители разных сфер из всех областей и Минска в возрасте от 18 до 31. И сегодня молодые парламентарии запустили ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать молодёжные инициативы и тут же получать на них фидбэк. Сделать это можно на сайте «Вперёд онлайн».

«Молодёжный парламент включится эффективно в процесс подобного противодействия фейковым новостям» А в социальных сетях под хештегом #ДвижениеВперёд любой пользователь может разместить информацию о том, что он считает важным достижением страны или рассказать о своем проекте и идеях.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Самый главный посыл, который лежит в основе, – это конструктивное объединение молодёжи. Абсолютно не важно, какая это сфера (образование, наука, культура), нам принципиально важно, чтобы молодой человек, имеющий идею, мог ее высказать. И эта идея могла быть вынесена на обсуждение в том числе, к примеру, в Молодежном парламенте или в других молодежных организациях. Если мы будем видеть, что идея действительно требует какой-то поддержки или реализации, мы приложим все усилия, чтобы донести ее до того или иного уполномоченного государственного органа или организации.