Акушер-гинеколог перинатального центра в Гродно: самое основное – гармония как в семье, так и в стране

Андрей Рогачевский, акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра:

Медицинская помощь населению, медицинская наука в Республике Беларусь активно развивается. О чем свидетельствуют высокие показатели электронного здравоохранения. Гродненский областной клинический перинатальный центр – это учреждение здравоохранения третьего уровня перинатальной помощи, в котором оказывается высококвалифицированная помощь как на амбулаторно-поликлиническом этапе, так и на стационарном этапе пациентам.

В перинатальном центре ежегодно проходит около 4 000 родов и 2 500 оперативных гинекологических операций.

За последнее время очень активно начал развиваться экспорт медицинских услуг. Этому способствовал указ Президента о безвизовом въезде и выезде иностранных граждан. Медицинская помощь иностранным гражданам развивается как вследствие того, что у нас оказывается высококвалифицированная и высокоспециализированная помощь, так и оплата за предоставление данной помощи ниже, чем такая же за рубежом. Мы активно развиваемся в этом направлении, участвуем в конференциях, выставках как в Европе, так и по всему миру.