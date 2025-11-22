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Аварийно-опасные участки дорог Витебской и Гомельской областей под пристальным вниманием ГАИ

22 ноября 2025 13:41
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Аварийно-опасные участки дорог Витебской и Гомельской областей – в выходные под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции. К рейдам подключились и наряды спецподразделения «Стрела», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аварийно-опасные участки дорог Витебской и Гомельской областей под пристальным вниманием ГАИ-2

Используют средства фото- и видеофиксации, а также республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Пристально следят за соблюдением правил дорожного движения не только водителями, но и пешеходами. 

Аварийно-опасные участки дорог Витебской и Гомельской областей под пристальным вниманием ГАИ-4

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:
В связи с понижением температуры, необходимо перестроиться на зимний стиль вождения, выбирая разрешенную скорость, выдерживая при этом безопасную дистанцию до других транспортных средств.

Пешеходов призывают пересекать проезжую часть только в разрешенных местах. А также обязательно использовать световозвращающие элементы. 

# ГАИ

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