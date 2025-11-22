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Жест, улыбка, доверие – чему учат будущих сурдопедагогов в Институте инклюзивного образования

22 ноября 2025 14:38
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Они готовят не просто учителей, а проводников в мир, где тишина не приговор, а лишь особенность. В Институте инклюзивного образования БГПУ будущих сурдопедагогов учат главному – слышать сердцем и говорить руками.

Жест, улыбка, доверие – чему учат будущих сурдопедагогов в Институте инклюзивного образования-2

Виктория Криштофик, студентка 4 курса Института инклюзивного образования БГПУ:
Мне кажется, что самый главный шаг в общении с ребенком с нарушением слуха – это расположить его к себе. То есть надо показать, что ты не видишь в нем никаких странностей, что он абсолютно нормальный для тебя, показать, что ты готов с ним общаться, попытаться это сделать, и тогда ребенок сам к тебе потянется.

Жест, улыбка, доверие – чему учат будущих сурдопедагогов в Институте инклюзивного образования-4

Сложнее всего отказаться от шаблона, что все должны понимать с полуслова. Здесь каждое слово – это труд. Сложить его все равно, что собрать код к пониманию. Но одних жестов мало.

Жест, улыбка, доверие – чему учат будущих сурдопедагогов в Институте инклюзивного образования-6

Виктория Криштофик:
Очень располагает детей то, что ты знаешь жестовый язык. Я работаю воспитателем уже второй год в специальной школе номер 14 города Минска.

Они также хотят учиться, им интересно. Просто это намного сложнее, чтобы каждому ребенку донести информацию о том, какое сегодня число, какой сегодня день недели, потому что они не понимают этого слова, они его не слышат. Но при этом, чтобы общаться с другими людьми, им нужно иметь большой словарный запас.

Это очень большой процесс, трудный, и каждый день надо актуализировать новые слова.

Жест, улыбка, доверие – чему учат будущих сурдопедагогов в Институте инклюзивного образования-8

Жест, улыбка, доверие. Из таких простых, но важных вещей складывается профессия сурдопедагога. Профессия, которая не просто дает знания, а открывает двери в мир, полный звуков для тех, кто родился в тишине.

Подробнее смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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