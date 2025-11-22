Жест, улыбка, доверие – чему учат будущих сурдопедагогов в Институте инклюзивного образования

Они готовят не просто учителей, а проводников в мир, где тишина не приговор, а лишь особенность. В Институте инклюзивного образования БГПУ будущих сурдопедагогов учат главному – слышать сердцем и говорить руками.

Виктория Криштофик, студентка 4 курса Института инклюзивного образования БГПУ: Мне кажется, что самый главный шаг в общении с ребенком с нарушением слуха – это расположить его к себе. То есть надо показать, что ты не видишь в нем никаких странностей, что он абсолютно нормальный для тебя, показать, что ты готов с ним общаться, попытаться это сделать, и тогда ребенок сам к тебе потянется.

Сложнее всего отказаться от шаблона, что все должны понимать с полуслова. Здесь каждое слово – это труд. Сложить его все равно, что собрать код к пониманию. Но одних жестов мало.

Виктория Криштофик:

Очень располагает детей то, что ты знаешь жестовый язык. Я работаю воспитателем уже второй год в специальной школе номер 14 города Минска.

Они также хотят учиться, им интересно. Просто это намного сложнее, чтобы каждому ребенку донести информацию о том, какое сегодня число, какой сегодня день недели, потому что они не понимают этого слова, они его не слышат. Но при этом, чтобы общаться с другими людьми, им нужно иметь большой словарный запас.

Это очень большой процесс, трудный, и каждый день надо актуализировать новые слова.