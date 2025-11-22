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Число жертв наводнений во Вьетнаме увеличилось до 55 человек

22 ноября 2025 13:36
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Число жертв мощного наводнения во Вьетнаме увеличилось до 55 человек, еще 13 – числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв наводнений во Вьетнаме увеличилось до 55 человек-2

Серьезнее всех пострадала провинция Даклак. Наводнения привели к крупному экономическому ущербу. Разрушены и повреждены жилые дома, затоплены десятки тысяч строений. Существенная часть сельхозугодий уничтожена. Стихия нарушила транспортное сообщение. Движение по ряду участков дорог перекрыто. Прекращено железнодорожное сообщение между центральными и южными провинциями.

# Наводнение

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