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Страшна ли зима для птиц и нужно ли их подкармливать? Ответил общественный эколог

22 ноября 2025 14:10
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Страшна ли зима для птиц? Нужно ли подкармливать пернатых? Почему одни птицы улетают, а другие остаются? Как правильно сделать кормушку и где ее разместить?

На эти и другие вопросы ответит наш гость Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог.

Страшна ли зима для птиц и нужно ли их подкармливать? Ответил общественный эколог-2

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
Различные птицы приспосабливаются по-своему. Некоторые уже давно на югах. И те же соловьи, камышовки, славки, пеночки и прочие мелкие насекомоядные птицы сейчас на юге.

А некоторые остаются у нас, зимуют на территории Беларуси и тоже по-своему приспосабливаются. У них меняются какие-то жизненные ритмы. Очень часто говорят, что именно холод опасен для птиц. На самом деле, обратите внимание, что в Беларуси на зимовку остается даже самая маленькая птица нашей страны, всего континента – желтоголовый королек.

Холод для птиц не столь страшен, если есть достаточное количество еды. Больше всего птиц пугает, на самом деле, короткий день. Ведь день короткий, ночь длинная, и за этот короткий день мелкие птички, особенно мелкие, не всегда могут успеть собрать необходимое количество корма, чтобы пережить длинную морозную ночь.

Подробности в видео.

# зима # Птицы Беларуси # Птицы # Руслан Шайкин

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