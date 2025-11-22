Персонификация истории Великой Отечественной – пообщались с автором книги о белорусских партизанах

Беларусь знает своих героев. Вышла в свет книга, посвященная белорусским партизанам, героям Советского Союза.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь ее автор, журналист издательского дома «Беларусь сегодня» Олег Усачев.
Беларусь знает своих героев. Вышла в свет книга, посвященная белорусским партизанам, героям Советского Союза.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь ее автор, журналист издательского дома «Беларусь сегодня» Олег Усачев.
Алеся Алехнович, ведущая:
Учитывая, какой огромный пласт работы проделан, сколько заняло времени создание книги?
Олег Усачев, редактор отдела писем издательского дома «Беларусь сегодня»:
Вот на эту полгода. Надо сказать, что я уже человек подготовленный, я этой темой занимаюсь уже лет шесть, поэтому у меня уже, что называется, легла на какую-то основу, был фундамент. А писать мы все умеем в «СБ. Беларусь сегодня», поэтому осталось дело техники, переложить то, что я знаю, то, что я узнал, доступным, понятным языком в эту книгу.
Алеся Алехнович:
Даже не могу представить, сколько надо все-таки мужества и сил, чтобы все эти истории пропустить через себя. Нельзя просто запомнить какими-то сухими фактами. Надо вникнуть и вложить опять же себя туда же.
Олег Усачев:
Знаете, меня очень сильно тронула история Марата Козея. Его семью серьезно потрепало время, потому что и отца посадили, и мать посадили. Причем они были высокообразованные люди, родители Марата Козея. Отец был механиком очень высококвалифицированным, служил на крейсерах во время Первой мировой войны. Мать училась в Московском педагогическом университете заочно. То есть они были люди не просто сельскими, крестьянами, они были образованными. И вот тут я описываю, как на суде отца происходила история, одна там мизансцена, то она прямо трогает за душу. Потом эти истории мне снятся ночью, они не сразу отпускают.
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