Персонификация истории Великой Отечественной – пообщались с автором книги о белорусских партизанах

Алеся Алехнович, ведущая:

Учитывая, какой огромный пласт работы проделан, сколько заняло времени создание книги?

Олег Усачев, редактор отдела писем издательского дома «Беларусь сегодня»:

Вот на эту полгода. Надо сказать, что я уже человек подготовленный, я этой темой занимаюсь уже лет шесть, поэтому у меня уже, что называется, легла на какую-то основу, был фундамент. А писать мы все умеем в «СБ. Беларусь сегодня», поэтому осталось дело техники, переложить то, что я знаю, то, что я узнал, доступным, понятным языком в эту книгу.

Алеся Алехнович:

Даже не могу представить, сколько надо все-таки мужества и сил, чтобы все эти истории пропустить через себя. Нельзя просто запомнить какими-то сухими фактами. Надо вникнуть и вложить опять же себя туда же.