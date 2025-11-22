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Зеленский утвердил делегацию на переговорах с США по мирному плану, её возглавит Ермак

22 ноября 2025 11:58
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Зеленский утвердил делегацию на переговорах с США по мирному плану, её возглавит Ермак-0

Владимиром Зеленским утвержден состав делегации на переговорах по предложенному Соединенными Штатами плану урегулирования в Украине, пишет РИА Новости.

Главой делегации назначен – руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак. Представлять интересы Киева в ходе переговоров будут также секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Игнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель главы СБУ Александр Поклад, советник руководителя Офиса Зеленского Александр Бевз.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Андрей Ермак # Рустем Умеров # Кирилл Буданов

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