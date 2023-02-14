В Минске за 2022-й ввели в эксплуатацию 890 тысяч м² жилья. Треть из них – для очередников

Новости Беларуси. В Минске за 2022 год введено в эксплуатацию более 890 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из них около трети от общего объема – для очередников. В приоритете по-прежнему остаются многодетные семьи. Для этой категории в 2022-м построено более 170 тысяч квадратных метров. Это пятая часть от общего количества жилья. Сейчас акцент при строительстве делается на энергоэффективные дома. На них приходится около 96 % от общего объема.