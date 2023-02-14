Прямой эфир

В Минске за 2022-й ввели в эксплуатацию 890 тысяч м² жилья. Треть из них – для очередников

14 февраля 2023 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске за 2022 год введено в эксплуатацию более 890 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске за 2022-й ввели в эксплуатацию 890 тысяч м² жилья. Треть из них – для очередников-1

Из них около трети от общего объема – для очередников. В приоритете по-прежнему остаются многодетные семьи. Для этой категории в 2022-м построено более 170 тысяч квадратных метров. Это пятая часть от общего количества жилья. Сейчас акцент при строительстве делается на энергоэффективные дома. На них приходится около 96 % от общего объема.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК
14 февраля 2023 14:18

«Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК

Почему праздник Сретения Господня так называется? Попросили объяснить священника
14 февраля 2023 14:02

Почему праздник Сретения Господня так называется? Попросили объяснить священника

«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений
14 февраля 2023 14:02

«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений