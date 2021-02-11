Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями

Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открывая главный народный форум, Александр Лукашенко подчеркнул: белорусское общество фактически подверглось попыткам внешнего вмешательства и подстрекательства к искусственным мятежам. Но какие бы намерения не таили так называемые «доброжелатели», всем нам и дальше предстоит им противостоять. Выстроить единую стратегию в этом противостоянии должны решения Всебелорусского собрания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошу вас, чтобы наш разговор был честным, откровенным. Он в прямом эфире, его смотрят миллионы людей. Нам бояться нечего и некого. Стыдиться нам тоже не к месту. Разговор должен быть открытым, честным и принципиальным. Ничего не нужно скрывать. Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями. Современный период можно сравнить с первым Всебелорусским народным собранием. Это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей. Очень многие этот период помнят. Я также его очень хорошо помню, видя это сверху. В качестве депутата Верховного Совета. И в этом зале есть люди, которые были тогда рядом со мной, мы были вместе. Мы это все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас.
Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит (читайте здесь).