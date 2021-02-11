Прямой эфир

Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями

11 февраля 2021 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая главный народный форум, Александр Лукашенко подчеркнул: белорусское общество фактически подверглось попыткам внешнего вмешательства и подстрекательства к искусственным мятежам. Но какие бы намерения не таили так называемые «доброжелатели», всем нам и дальше предстоит им противостоять. Выстроить единую стратегию в этом противостоянии должны решения Всебелорусского собрания.

Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошу вас, чтобы наш разговор был честным, откровенным. Он в прямом эфире, его смотрят миллионы людей. Нам бояться нечего и некого. Стыдиться нам тоже не к месту. Разговор должен быть открытым, честным и принципиальным. Ничего не нужно скрывать. Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями. Современный период можно сравнить с первым Всебелорусским народным собранием. Это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей. Очень многие этот период помнят. Я также его очень хорошо помню, видя это сверху. В качестве депутата Верховного Совета. И в этом зале есть люди, которые были тогда рядом со мной, мы были вместе. Мы это все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас.

Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями-4

Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит (читайте здесь).

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить защиту интересов и их соблюдение
11 февраля 2021 11:43

Александр Лукашенко: только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить защиту интересов и их соблюдение

Декан факультета ГрГУ им. Янки Купалы: «Диалоговые площадки позволили услышать мнение всех слоёв гражданского общества»
11 февраля 2021 10:32

Декан факультета ГрГУ им. Янки Купалы: «Диалоговые площадки позволили услышать мнение всех слоёв гражданского общества»

Игорь Петришенко о ВНС: мы, наверное, в мире единственные, кто демонстрирует такой институт прямой народной демократии
11 февраля 2021 10:13

Игорь Петришенко о ВНС: мы, наверное, в мире единственные, кто демонстрирует такой институт прямой народной демократии