Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошу вас, чтобы наш разговор был честным, откровенным. Он в прямом эфире, его смотрят миллионы людей. Нам бояться нечего и некого. Стыдиться нам тоже не к месту. Разговор должен быть открытым, честным и принципиальным. Ничего не нужно скрывать. Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями. Современный период можно сравнить с первым Всебелорусским народным собранием. Это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей. Очень многие этот период помнят. Я также его очень хорошо помню, видя это сверху. В качестве депутата Верховного Совета. И в этом зале есть люди, которые были тогда рядом со мной, мы были вместе. Мы это все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас.