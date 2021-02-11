Игорь Петришенко о ВНС: мы, наверное, в мире единственные, кто демонстрирует такой институт прямой народной демократии

Новости Беларуси. Главное общественно-политическое событие года. Перемещаемся на главную площадку Всебелорусского народного собрания, во Дворец Республики, где начала работу гостевая студия СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

У нас в студии Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси. Чего ожидаете от сегодняшней встречи?

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Я, во-первых, хотел бы поздравить всех нас с таким знаменательным событием в истории нашей страны, в ее дальнейшем развитии, поскольку это уже шестое Всебелорусское народное собрание. И мы, наверное, в мире единственные, которые демонстрируют вот такой институт прямой народной демократии. Нигде в мире нет такого – именно то, что народ, делегаты от всех слоев населения, от различных профессий собираются здесь и определяют путь дальнейшего развития страны. Да, мы подводим итоги за предыдущую пятилетку, мы намечаем очередные задачи, которые нам необходимо всем вместе решить в очередные пять лет. Самое главное, что неизменным остается во всех вот этих веховых событиях в истории нашей страны, – это то, что социальная ориентированность нашего государства остается неизменной. Поэтому эти ключевые аспекты понятны, близки, они касаются каждого человека, начиная от маленького ребеночка и заканчивая взрослым человеком. Ирина Мартьянова:

Вы сейчас сказали о социальных вопросах. Наверняка они станут главными, основными. Наверняка этой теме будет сегодня посвящен не один доклад, и не одно выступление. Но мы, социально ориентированное государство, в условиях такого экономического кризиса где будем брать ресурсы, откуда? Потому что все равно мы будем и поддерживать зарплаты, и рабочие места как-то обеспечивать людям, и семейный капитал, и пособия. У нас есть эти ресурсы? Игорь Петришенко:

Конечно, это все просчитано, это не какие-то там воздушные замки, которые мы, не просчитав, не отбалансировав, предложили нашим людям в проекте программы социально-экономического развития нашей страны на очередные пять лет. Во-первых, вы намекаете на то, что текущая ситуация, связанная с пандемией, когда так называемый локдаун в европейских странах, в других государствах – мы собственную экономику не останавливали, наши предприятия продолжали работать. И то, что мы не остановились, позволило нам с наименьшими потерями миновать вот эти кризисы падения. Да, оно, конечно, получилось и в плане экспорта, потому что сжались рынки, но тем не менее соответствующий фундамент, базис есть. Он создан, он не на ровном месте формировался в плане оцифровки программы социально-экономического развития. Поэтому все те обязательства государства, которые прописаны в Конституции (право на бесплатное медицинское обеспечение, право на достойную заработную плату, право на пенсионное обеспечение, на социальные пособия нуждающимся слоям населения), останутся и государством будут в полной мере выполнены. Соответствующие ресурсы есть. И мне, как курирующему эту сферу, приятно, что это ключевой аспект нашей программы. И это правильно. И политика, проводимая главой нашего государства на протяжении всего периода нашего суверенитета, направлена на то, чтобы повышать благосостояние наших людей.

Ирина Мартьянова:

Вот давайте говорить конкретно. Скажем, что взять из социальной политики? Ну вот семейный капитал, к примеру. Не рассматривается выплачивать это пособие при рождении второго ребенка? У нас ведь и на второго ребенка семьи решаются не так быстро. Игорь Петришенко:

Я понимаю, что демографическая проблема – мы об этом прямо говорим – есть действительно. Аспекты таковы, что нам надо эти демографические проблемы решать. Именно обращение мое к молодежи. Для того, чтобы действительно наша страна развивалась, крепла, мы должны решать демографическую проблему. Поэтому она действительно есть. Это в том числе и объективные обстоятельства, которые есть и у других стран, и мы не в стороне оказались от этого воздействия. Что касается семейного капитала, действительно этот институт введен еще порядка восьми лет назад, мы его пролонгировали, глава государства поддержал этот подход. Более того, мы приняли решение, что этот семейный капитал можно досрочно использовать. Первоначально не планировалось этого для того, чтобы простимулировать. То, о чем вы сказали, мы, конечно, рассматриваем и прорабатываем этот вопрос. Я думаю, сегодня будут активно выступать делегаты Всебелорусского собрания, которые озабочены вместе с правительством этой проблемой. Они будут предлагать. Я думаю, мы рассматривали такой вопрос. Не исключено, что мы с учетом обсуждения на сегодняшнем Всебелорусском народном собрании, принятыми решениями мы в правительстве отработаем этот вопрос, для того, чтобы простимулировать рождение и вторых детей. Чтобы если уже второй, то и дальше шло без остановок. Ирина Мартьянова:

Я думаю, что у белорусов найдет эта инициатива большой отклик. Я знаю, что вы курируете молодежную политику. Как сейчас обстоят дела с конкретным проектом «Детский технопарк», который развивается на базе БНТУ. Я так понимаю, что это сделано, чтобы нашу молодежь немного вовлечь в активную жизнь, чтобы они не сидели дома в гаджетах. Игорь Петришенко:

Во-первых, простимулировать наших ребят, которые в школе, их способности к робототехнике, к техническому творчеству. Чтобы у них была соответствующая база для последующей их самореализации. Вот уже в соответствии с решениями, которые были приняты на уровне Президента, с 1 января начал работу «Детский технопарк». Уже первая группа (отобранных 30 человек из регионов) проходит соответствующие занятия.