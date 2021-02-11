Декан факультета ГрГУ им. Янки Купалы: «Диалоговые площадки позволили услышать мнение всех слоёв гражданского общества»
Новости Беларуси. Ирина Мартьянова в течение дня в гостевой студии СТВ общается с участниками форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Это Карпицкая Марина Евгеньевна, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Купалы. Так ли?
Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:
Да.
Ирина Мартьянова:
Вы были модератором одной из диалоговых площадок, которые предшествовали работе форума. Оппоненты власти часто называли эти встречи формальными. Опровергните их мнение. С какими предложениями приходили люди, что будет озвучено сегодня на форуме?
Марина Карпицкая:
Самое главное, что эти диалоговые площадки позволили услышать мнение всех слоев гражданского общества. Отрадно, что в этих площадках принимали участие и представители молодежи, представители разных партий, конфессий, у нас Гродно – многоконфессиональный город. И очень важно, что сегодня мы могли услышать, обобщить и провести экспертизу тех предложений, которые сегодня будут положены в основу программы социально экономического развития страны.
Ирина Мартьянова:
Ну вот, если можно, конкретно, о чем говорили люди?
Марина Карпицкая:
В первую очередь очень много было предложений по развитию инфраструктуры города. Сегодня значимыми видятся проекты с учетом географического расположения Гродненского региона по развитию логистики. Гродно сегодня должен стать регионом – логистическим хабом, потому что это уникальна ситуация, когда в Гродно есть железная дорога, соответствующая европейским стандартам. Это позволит снизить себестоимость логистических потоков и обеспечить уникальную возможность оперативной доставки грузов не только по стране, но и продвижение в другие части света. Много предложений звучало по взаимодействию системы образования и реального сектора экономики, реальных предприятий – заказчиков кадров. Были предложения по повышению качества жизни и по возможности учета экологического индекса в расчете валового регионального продукта.
Ирина Мартьянова:
Поясните.
Марина Карпицкая:
Сегодня очень важно не только модернизировать производство с учетом инновационных технологий, но сегодня значимо для всех предприятий сохранить требования по стандартизации и соблюдению экологических норм. В этой связи те предприятия, которые будут нарушать эти требования, естественно, должны монетарно чувствовать наказание. Поэтому при расчете валового регионального продукта, в расчете модели будет заложен такой индекс, коррелирующий расчет. И на уровне региона можно будет своевременно принять предупреждающие меры для тех субъектов хозяйствования, которые нарушают эти требования.
Ирина Мартьянова:
В вашем понятии, сильный регион на примере гродненского. Вот буквально в трех словах.
Марина Карпицкая:
Сильный регион – это высокий уровень производительности труда, это высокий уровень образованности кадров, это огромные социальные результаты и повышение качества жизни населения, причем очень важно, что здесь акцент должен делаться как на сельские поселковые советы, так и на развитие малых городов.
Ирина Мартьянова:
Вы сказали про кадры. Как привлечь кадры сегодня?
Марина Карпицкая:
Сегодня главный акцент при подготовке кадров – это раннее погружение в профессию. И очень отрадно что в Купаловском университете существует инновационная система – это формирование производственно-информационно-образовательных кластеров. И сегодня Координационный совет, куда включены руководители крупнейший предприятий региона, позволяются нашим студентам получать уже практические навыки, начиная с первого курса.
Ирина Мартьянова:
Ну вот вы общаетесь с молодыми людьми. В процентном соотношении сколько останется в Гродно, сколько поедет искать или пытать свою судьбу в Минск и дальше?
Марина Карпицкая:
С учетом уникальной возможности распределения и трудоустройства даже платных студентов, сегодня у нас стопроцентный показатель. Гродненский регион сегодня очень востребован в высокоподготовленных, профессиональных, компетентных кадрах. И в связи с тем, что мы сегодня очень плотно взаимодействуем с заказчиками, могу с гордостью сказать, что студенты Купаловского университета имеют работу уже на втором и на третьем курсе. То есть регион очень нуждается в профессионально подготовленных кадрах. Для этого в рамках обучающего процесса на всех специальностях у нас сегодня читаются основы предпринимательства, инновационной деятельности, то есть мы готовим студентов разных специальностей уметь коммерциализировать свои профессиональные компетенции в любой сфере деятельности.