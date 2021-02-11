Декан факультета ГрГУ им. Янки Купалы: «Диалоговые площадки позволили услышать мнение всех слоёв гражданского общества»

Новости Беларуси. Ирина Мартьянова в течение дня в гостевой студии СТВ общается с участниками форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

Это Карпицкая Марина Евгеньевна, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Купалы. Так ли? Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Да.

Ирина Мартьянова:

Вы были модератором одной из диалоговых площадок, которые предшествовали работе форума. Оппоненты власти часто называли эти встречи формальными. Опровергните их мнение. С какими предложениями приходили люди, что будет озвучено сегодня на форуме? Марина Карпицкая:

Самое главное, что эти диалоговые площадки позволили услышать мнение всех слоев гражданского общества. Отрадно, что в этих площадках принимали участие и представители молодежи, представители разных партий, конфессий, у нас Гродно – многоконфессиональный город. И очень важно, что сегодня мы могли услышать, обобщить и провести экспертизу тех предложений, которые сегодня будут положены в основу программы социально экономического развития страны. Ирина Мартьянова:

Ну вот, если можно, конкретно, о чем говорили люди? Марина Карпицкая:

В первую очередь очень много было предложений по развитию инфраструктуры города. Сегодня значимыми видятся проекты с учетом географического расположения Гродненского региона по развитию логистики. Гродно сегодня должен стать регионом – логистическим хабом, потому что это уникальна ситуация, когда в Гродно есть железная дорога, соответствующая европейским стандартам. Это позволит снизить себестоимость логистических потоков и обеспечить уникальную возможность оперативной доставки грузов не только по стране, но и продвижение в другие части света. Много предложений звучало по взаимодействию системы образования и реального сектора экономики, реальных предприятий – заказчиков кадров. Были предложения по повышению качества жизни и по возможности учета экологического индекса в расчете валового регионального продукта.

Ирина Мартьянова:

Поясните. Марина Карпицкая:

Сегодня очень важно не только модернизировать производство с учетом инновационных технологий, но сегодня значимо для всех предприятий сохранить требования по стандартизации и соблюдению экологических норм. В этой связи те предприятия, которые будут нарушать эти требования, естественно, должны монетарно чувствовать наказание. Поэтому при расчете валового регионального продукта, в расчете модели будет заложен такой индекс, коррелирующий расчет. И на уровне региона можно будет своевременно принять предупреждающие меры для тех субъектов хозяйствования, которые нарушают эти требования. Ирина Мартьянова:

В вашем понятии, сильный регион на примере гродненского. Вот буквально в трех словах. Марина Карпицкая:

Сильный регион – это высокий уровень производительности труда, это высокий уровень образованности кадров, это огромные социальные результаты и повышение качества жизни населения, причем очень важно, что здесь акцент должен делаться как на сельские поселковые советы, так и на развитие малых городов. Ирина Мартьянова:

Вы сказали про кадры. Как привлечь кадры сегодня?