Александр Лукашенко: «Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Были под Берлином F-16 американские – ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда, 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это, как Главнокомандующего, вопрос? 18 самолетов? Непонятно, что у них на подвесках – может быть ядерное оружие. Вы знаете, ядерное или обычное? Не знаете. А я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать.

Дальше. Ну а чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ, а литовцы – ну поганые же, а – там той армии нет. Натовские, говорят, там англичане, наши военные докладывают, что англичане. Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границы свои части.

Александр Лукашенко: мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь

Я пол армии привел в боевую готовность. Это недешево. А вы в это время троллитесь друг с другом или болтаетесь по улицам. Я вынужден некоторый резерв держать военнослужащих, которые должны быть там – это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.